Arsenal busca contratação de Jorginho, do rival Chelsea

O Arsenal está interessado na contratação do meio-campista Jorginho, do Chelsea, de acordo com a “Sky Sports”. Os principais alvos de Mikel Arteta, Houssem Aouar e Thomas Partey, são negócios complicados por terem contratos com seus clubes e os Gunners não terem o aporte financeiro para bancar a transferência neste momento.O técnico espanhol estava na comissão de Guardiola no Manchester City quando, em 2018, os Sky Blues tentaram a contratação do brasileiro naturalizado italiano. Na época, Jorginho jogava pelo Napoli, mas optou a ida para o Chelsea com o objetivo de trabalhar com o comandante Maurizio Sarri.