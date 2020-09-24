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futebol

Arsenal busca contratação de Jorginho, do rival Chelsea

Com dificuldade em contratar Aouar e Partey, Mikel Arteta busca outra opção para reforçar o setor do meio de campo. Jogador foi alvo do espanhol e de Guardiola no City em 2018...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:41

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 10:41
Crédito: Jorginho interessa o técnico Mikel Arteta para o Arsenal (Reprodução/Twitter
O Arsenal está interessado na contratação do meio-campista Jorginho, do Chelsea, de acordo com a “Sky Sports”. Os principais alvos de Mikel Arteta, Houssem Aouar e Thomas Partey, são negócios complicados por terem contratos com seus clubes e os Gunners não terem o aporte financeiro para bancar a transferência neste momento.O técnico espanhol estava na comissão de Guardiola no Manchester City quando, em 2018, os Sky Blues tentaram a contratação do brasileiro naturalizado italiano. Na época, Jorginho jogava pelo Napoli, mas optou a ida para o Chelsea com o objetivo de trabalhar com o comandante Maurizio Sarri.
O atleta de 28 anos iniciou os dois jogos do Chelsea na temporada como titular e já anotou um gol de pênalti, mas possui forte concorrência na posição. Com contrato até 2023, os Blues não devem liberá-lo facilmente ao rival, uma vez que pagaram cerca de 50 milhões de libras (R$ 352 milhões na cotação atual) para contratá-lo há dois anos.

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