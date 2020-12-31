Arsenal busca a contratação de Sabitzer, meia do Leipzig

O Arsenal se junta ao Tottenham na luta pela contratação de Sabitzer, meio-campista do RB Leipzig, segundo o jornalista Julien Laurens. O austríaco de 26 anos é um dos principais destaques do clube alemão e está avaliado em 45 milhões de libras (R$ 319 milhões). O contrato do jogador termina apenas em 2022.Com o 6º pior ataque da Premier League, com apenas 16 gols marcados, o técnico Mikel Arteta busca opções criativas para o setor ofensivo na janela de transferências de janeiro. Os Gunners acreditam que Sabitzer pode trazer o que está faltando, além de gols. A expectativa é que o atleta deixe o Leipzig em breve.