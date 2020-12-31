AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Arsenal busca a contratação de Sabitzer, meia do Leipzig

Meio-campista austríaco é visto como uma peça que pode trazer criatividade para o setor ofensivo dos Gunners. Equipe londrina deve disputar contratação com o Tottenham...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 13:40
Crédito: Sabitzer está na mira do técnico Mikel Arteta (John MACDOUGALL / AFP
O Arsenal se junta ao Tottenham na luta pela contratação de Sabitzer, meio-campista do RB Leipzig, segundo o jornalista Julien Laurens. O austríaco de 26 anos é um dos principais destaques do clube alemão e está avaliado em 45 milhões de libras (R$ 319 milhões). O contrato do jogador termina apenas em 2022.Com o 6º pior ataque da Premier League, com apenas 16 gols marcados, o técnico Mikel Arteta busca opções criativas para o setor ofensivo na janela de transferências de janeiro. Os Gunners acreditam que Sabitzer pode trazer o que está faltando, além de gols. A expectativa é que o atleta deixe o Leipzig em breve.
> Veja a tabela da Premier League
Na Alemanha, há a esperança de que o clube possa convencer o meio-campista a assinar um novo contrato por conta da importância do camisa sete no time de Julian Nagelsmann. O atleta chegou na equipe em 2014 e na atual temporada já anotou três gols em nove partidas da Bundesliga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisa para governo e Senado será divulgada nesta quinta-feira (16)
A Gazeta divulga nova pesquisa sobre disputas para governo e Senado no ES
Delegacia de Polícia de Sooretama.
Jovem é preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Sooretama
Imagem BBC Brasil
Argentina e Espanha duelam pelo título da Copa do Mundo: tudo sobre a final inédita que coloca Messi e Yamal frente a frente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados