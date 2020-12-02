Arsenal, Benfica e Milan entram em campo pela 5ª rodada da Liga Europa

Crédito: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

O Arsenal encara o Rapid Vienna nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga Europa, mas já está classificado para a fase de eliminatórias com a primeira colocação garantida. Com isso, os Gunners devem entrar com uma equipe alternativa para o duelo, uma vez que no final de semana tem clássico contra o Tottenham pela Premier League. Ainda assim, o técnico Mikel Arteta não deixa de valorizar a competição.

- Nós não podemos tratar os jogos de maneira diferente. Nós jogaremos amanhã com o sentimento ruim de termos perdido a partida contra o Wolves e temos que nos colocar no caminho certo. O melhor jeito de fazer isso é estar no seu melhor nível e vencer jogos de futebol.

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O Benfica também entra em campo às 17h (horário de Brasília) e encara o Lech. Apesar da classificação estar próxima, o time de Jorge Jesus ainda sonha com o primeiro lugar do Grupo D, atualmente com o Rangers. A equipe conta com o regresso de Darwin Núñez para o setor ofensivo e o atacante Everton comentou sobre a responsabilidade da equipe portuguesa na competição.

- Quem joga no Benfica tem que estar sempre preparado para os jogos decisivos. Temos qualidade, é só colocar nosso jogo em prática que as coisas vão acontecer naturalmente. As vitórias são importantes, pois trazem confiança para o grupo.

Mais cedo, às 14h55 (horário de Brasília), o Milan recebe o Celtic pelo Grupo H e tem a obrigação de vencer para evitar o risco de não se classificar para a próxima fase da Europa League. O técnico Stefano Pioli quer aproveitar o momento ruim do rival escocês, mas acredita que irá encontrar uma partida complicada.

- Esperamos um adversário difícil e temos que jogar bem porque eles podem criar muita dificuldade para nós. As equipes costumam encontrar mais força e determinação para reagir ao momento difícil pelo qual estão passando.