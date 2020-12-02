Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal, Benfica e Milan entram em campo pela 5ª rodada da Liga Europa

Arsenal já está classificado e com o primeiro lugar assegurado, enquanto Benfica busca primeira colocação e Milan quer afastar fantasma da eliminação no torneio europeu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:40

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:40

Crédito: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
O Arsenal encara o Rapid Vienna nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga Europa, mas já está classificado para a fase de eliminatórias com a primeira colocação garantida. Com isso, os Gunners devem entrar com uma equipe alternativa para o duelo, uma vez que no final de semana tem clássico contra o Tottenham pela Premier League. Ainda assim, o técnico Mikel Arteta não deixa de valorizar a competição.
- Nós não podemos tratar os jogos de maneira diferente. Nós jogaremos amanhã com o sentimento ruim de termos perdido a partida contra o Wolves e temos que nos colocar no caminho certo. O melhor jeito de fazer isso é estar no seu melhor nível e vencer jogos de futebol.
> Veja a tabela da Liga Europa
O Benfica também entra em campo às 17h (horário de Brasília) e encara o Lech. Apesar da classificação estar próxima, o time de Jorge Jesus ainda sonha com o primeiro lugar do Grupo D, atualmente com o Rangers. A equipe conta com o regresso de Darwin Núñez para o setor ofensivo e o atacante Everton comentou sobre a responsabilidade da equipe portuguesa na competição.
- Quem joga no Benfica tem que estar sempre preparado para os jogos decisivos. Temos qualidade, é só colocar nosso jogo em prática que as coisas vão acontecer naturalmente. As vitórias são importantes, pois trazem confiança para o grupo.
Mais cedo, às 14h55 (horário de Brasília), o Milan recebe o Celtic pelo Grupo H e tem a obrigação de vencer para evitar o risco de não se classificar para a próxima fase da Europa League. O técnico Stefano Pioli quer aproveitar o momento ruim do rival escocês, mas acredita que irá encontrar uma partida complicada.
- Esperamos um adversário difícil e temos que jogar bem porque eles podem criar muita dificuldade para nós. As equipes costumam encontrar mais força e determinação para reagir ao momento difícil pelo qual estão passando.
No mesmo horário do jogo do Milan, o Tottenham também tem um compromisso fora de casa contra o LASK em confronto que vale a classificação do time de José Mourinho para a fase seguinte do torneio. O clube inglês está na segunda colocação e tem nove pontos, enquanto os austríacos estão em terceiro lugar com seis pontos conquistados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados