  • Arsenal bate o Chelsea no clássico de Londres, e volta a vencer no Inglês depois de sete rodadas
futebol

Arsenal bate o Chelsea no clássico de Londres, e volta a vencer no Inglês depois de sete rodadas

Time de Mikel Arteta, que não vencia desde o primeiro dia do mês de novembro, reencontra caminho das vitórias em partida disputada no Emirates Stadium...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 16:22

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 16:22

Crédito: ANDREW BOYERS / POOL / AFP
Três pontos depois de quase dois meses. O Arsenal recebeu o Chelsea pelo Campeonato Inglês neste Boxing Day e o time de Arteta não tomou conhecimento dos Blues no clássico londrino. Com gols de Lacazette, Xhaka e Saka, os Gunners venceram por 3 a 1 e voltaram a vencer depois de sete jogos. Abraham descontou.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEFICIÊNCIAA primeira etapa terminou com sete finalizações para cada lado, mas o time vermelho foi para os vestiários vencendo por 2 a 0. Aos 34 minutos, Tierney foi derrubado por Reece James dentro da área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Lacazette bateu bem e marcou. Dez minutos depois, Xhaka acertou linda cobrança de falta para ampliar o marcador.
SORTE OU COMPETÊNCIA?Na segunda etapa, com apenas dez minutos, Saka fez o gol que fechou o placar no Emirates Stadium. Após descida pela direita, o camisa 7 recebeu na ponta direita e mandou para a área. A bola, que a princípio parecia um cruzamento, encobriu o goleiro Mendy e foi direto para o gol.
EMOÇÃO NO FIMQuase nos acréscimos, o Chelsea diminuiu o placar com gol de Abraham após passe de Hudson-Odoi. Animado com o gol, os Blues se lançaram ao ataque e quase diminuíram com Thiago Silva, que mandou de cabeça para fora. Nos acréscimos, Pablo Marí fez pênalti em Mason Mount, mas Jorginho parou no goleiro Leno na cobrança.
QUASE DOIS MESESA última vitória do Arsenal pelo Campeonato Inglês havia sido no dia 1º de novembro, sobre o Manchester United, fora de casa. De lá para cá, foram cinco derrotas e dois empates em sete partidas.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Brighton, na terça-feira. O Chelsea, por sua vez, entra em campo já na segunda-feira, contra o Aston Villa em casa.

