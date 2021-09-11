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futebol

Arsenal bate Norwich em casa e conquista primeira vitória na Premier League

Time de Mikel Arteta venceu por 1 a 0 após três derrotas nas primeiras rodadas do torneio...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 13:14

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 13:14
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
Após três derrotas nos três primeiros jogos, o Arsenal, enfim, venceu uma partida no Campeonato Inglês. Neste sábado, no Emirates Stadium, os Gunners bateram o Norwich pelo placar de 1 a 0, com gol de Aubameyang. O resultado tirou, momentaneamente, a equipe de Mikel Arteta da zona de rebaixamento.
+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester UnitedA primeira chegada de perigo foi do Arsenal, em chute travado de Pepé após boa jogada aos 11 minutos. Dois minutos depois, foi a vez de Lokonga assustar o goleiro Tim Krul em finalização de fora da área. O Norwich chegou pela primeira vez aos 15', em cabeçada perigosa de Kenny McLean que passou pelo lado.
+ Craque fora de campo: As vezes que Cristiano Ronaldo foi referência longe dos gramados
Aarons, aos 25' assustou Ramsdale em chute colocado. Já o segundo tempo não teve grandes oportunidades de gol, mas o Arsenal conseguiu balançar as redes com Aubameyang. Aos 26 minutos, Pepé acertou a trave duas vezes, e no rebote o atacante gabonês só empurrou para o gol, dando números finais a partida.

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