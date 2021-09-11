Arsenal bate Norwich em casa e conquista primeira vitória na Premier League

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Após três derrotas nos três primeiros jogos, o Arsenal, enfim, venceu uma partida no Campeonato Inglês. Neste sábado, no Emirates Stadium, os Gunners bateram o Norwich pelo placar de 1 a 0, com gol de Aubameyang. O resultado tirou, momentaneamente, a equipe de Mikel Arteta da zona de rebaixamento.

+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester UnitedA primeira chegada de perigo foi do Arsenal, em chute travado de Pepé após boa jogada aos 11 minutos. Dois minutos depois, foi a vez de Lokonga assustar o goleiro Tim Krul em finalização de fora da área. O Norwich chegou pela primeira vez aos 15', em cabeçada perigosa de Kenny McLean que passou pelo lado.

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