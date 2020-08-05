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futebol

Arsenal avança por Willian e formaliza proposta ao brasileiro

Atacante e Chelsea ainda não se entenderam e o camisa 10 pode deixar os Blues...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 12:57

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 12:57

Crédito: GLYN KIRK / AFP
O Arsenal avançou e propôs um contrato de três anos a Willian. A "Sky Sports" informou que os Gunners lideram a corrida pelo jogador, que encerra seu contrato nesta temporada com o Chelsea.
Willian deixou claro sua preferência por permanecer em Londres. Sem chegar a um acordo com o Chelsea, o brasileiro pediu três anos de contrato, enquanto os Blues ofereceram apenas dois. O Arsenal ofereceu os três anos de contrato pedidos por Willian e é o favorito para contratar o jogador. O brasileiro foi essencial para o Chelsea nesta temporada, atuando em 47 partidas, marcando 11 gols e dando nove assistências.

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