Arsenal aumenta oferta de renovação e espera resposta de Aubameyang

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Determinado em manter Pierre-Emerick Aubameyang, o Arsenal aumentou a proposta de renovação pelo atacante. De acordo com o "Telegraph", os Gunners ofereceram um salário de 1,1 milhão de euros por mês (cerca de R$ 6,5 milhões).

Atualmente, Aubameyang recebe 880 mil euros por mês (cerca de R$ 5,2 milhões). O atacante teria um aumento considerável nos vencimentos, o que frearia o interesse de outros clubes, como Barcelona, Real Madrid e Manchester United.