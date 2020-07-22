Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal aumenta oferta de renovação e espera resposta de Aubameyang

Direção dos Gunners não quer perder seu principal jogador
na temporada e está fazendo o possível para mantê-lo na equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 16:16

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:16

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP
Determinado em manter Pierre-Emerick Aubameyang, o Arsenal aumentou a proposta de renovação pelo atacante. De acordo com o "Telegraph", os Gunners ofereceram um salário de 1,1 milhão de euros por mês (cerca de R$ 6,5 milhões).
Atualmente, Aubameyang recebe 880 mil euros por mês (cerca de R$ 5,2 milhões). O atacante teria um aumento considerável nos vencimentos, o que frearia o interesse de outros clubes, como Barcelona, Real Madrid e Manchester United.
O atacante gabonês é o principal jogador dos Gunners na temporada. Ele atuou em 42 partidas, marcou 25 gols e deu duas assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados