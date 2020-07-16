Arsenal aproveita falhas da defesa do Liverpool e vence o campeão inglês de virada

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP

O Arsenal carimbou a faixa do Liverpool. Nesta quarta-feira, o time de Londres recebeu os Reds pela 36ª rodada do Campeonato Inglês e venceu os campeões ingleses, de virada, por 2 a 1. Lacazette e Reiss Nelson marcaram para os donos da casa, enquanto Sadio Mané fez para o time de Jürgen Klopp.

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ATAQUE CONTRA DEFESAO jogo pareceu um treino de luxo do Liverpool. Os Reds, que hoje jogaram de 'black', dominaram a partida o tempo todo e finalizaram 24 vezes contra o gol de Martínez. O Arsenal finalizou apenas em apenas três oportunidades. No entanto, como em todo treino, o técnico observa erros para corrigi-los. E foram justamente em erros que os gols do Arsenal saíram.

APROVEITANDO AS FALHAS​O Liverpool abriu o placar com Mané aos 20 minutos. O ataque pressionou, recuperou a bola, e Firmino entregou para Robertson dar a assistência para o senegalês. O gol de empate saiu após Van Dijk ser pressionado por Reiss Nelson e tocar errado tentando recuar para Alisson. Lacazette aproveitou, driblou o goleiro brasileiro e marcou. O segundo saiu nos minutos finais do primeiro tempo, em nova falha. Alisson saiu jogando errado e Lacazette novamente foi mais esperto que a marcação. O francês entregou para Nelson, que virou o jogo.

NÃO TEM RECORDECom o resultado, o Liverpool não conseguirá mais ter a melhor campanha da história da Premier League. Com a derrota, o time de Klopp permanece com 93 pontos e, a duas rodadas do fim do torneio, pode chegar somente a 99 pontos. Na temporada 2017/2018, o Manchester City terminou a competição com 100 pontos, numa temporada incrível.