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futebol

Arsenal apresenta proposta por meio-campista destaque do Lyon

Aouar foi alvo dos Gunners na última temporada, mas clube inglês não pagou o que os franceses pediam. Atleta tem contrato com o Lyon até 2023...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 09:36
Crédito: AOuar está na mira do Arsenal para a próxima temporada (Divulgação/Lyon
O Arsenal apresentou uma proposta pela contratação de Houssem Aouar, meio-campista do Lyon, segundo o "Le10Sport". Os clubes estão conversando sobre a transferências e as informações é de que os contatos estão sendo positivos.O francês possui contrato com sua atual equipe até 2023 e o Lyon espera receber entre 20 a 25 milhões de libras( R$ 142 milhões e R$ 178 milhões) pelo atleta. Os Gunners tentam uma redução do preço por conta das restrições econômicas nesta temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
Os ingleses não estão em nenhuma competição europeia e podem enfrentar a concorrências de adversários na disputa pelo meia. O PSG e o Atlético de Madrid já demonstraram interesse em Aouar, embora ambos priorizam outros reforços nesta janela de transferência.
O Lyon vê a oferta do Arsenal como tentadora com o objetivo de fazer dinheiro antes de atuar no mercado com mais força. No entanto, ainda não há nenhuma definição, embora o camisa oito seja um desejo antigo do técnico Mikel Arteta.

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