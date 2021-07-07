Arsenal apresenta proposta por meio-campista destaque do Lyon

Crédito: AOuar está na mira do Arsenal para a próxima temporada (Divulgação/Lyon

O Arsenal apresentou uma proposta pela contratação de Houssem Aouar, meio-campista do Lyon, segundo o "Le10Sport". Os clubes estão conversando sobre a transferências e as informações é de que os contatos estão sendo positivos.O francês possui contrato com sua atual equipe até 2023 e o Lyon espera receber entre 20 a 25 milhões de libras( R$ 142 milhões e R$ 178 milhões) pelo atleta. Os Gunners tentam uma redução do preço por conta das restrições econômicas nesta temporada.

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Os ingleses não estão em nenhuma competição europeia e podem enfrentar a concorrências de adversários na disputa pelo meia. O PSG e o Atlético de Madrid já demonstraram interesse em Aouar, embora ambos priorizam outros reforços nesta janela de transferência.