Arsenal apela após expulsão duvidosa de David Luiz na Premier League

O Arsenal planeja apelar contra a expulsão de David Luiz no duelo contra o Wolverhampton, em que os Gunners saíram derrotados por 2 a 1 na última terça-feira. O árbitro da partida expulsou o brasileiro após um incidente com Willian José em que o atacante raspa com o pé no joelho do defensor dentro da área.
> Veja a tabela da Premier League
O pênalti resultou no gol do empate da equipe mandante com Rúben Neves e a virada veio no início da segunda etapa. No entanto, o clube de Londres está inflexível de que David Luiz não cometeu nenhuma infração e que tentou evitar o contato com o centroavante adversário. A arbitragem foi alvo de críticas por parte dos atletas do Arsenal nas redes sociais.