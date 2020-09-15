Arsenal anuncia renovação de contrato com Aubameyang

Fim da novela. O Arsenal anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante franco-gabonês assinou por mais três temporadas com o clube londrino.
- Assinar por este clube especial nunca esteve em dúvida. É graças aos nossos fãs, aos meus companheiros de equipe, à minha família e a todos neste clube que sinto que pertenço aqui. Eu acredito no Arsenal. Podemos alcançar grandes coisas juntos. Temos algo emocionante aqui e acredito que o melhor está por vir para o ArsenalMikel Arteta, que já havia demonstrado confiança na permanência do atacante, se mostrou muito contente com a renovação de contrato de Aubameyang.
- Foi importante para Pierre-Emerick ficar conosco. Ele é um jogador excelente com uma mentalidade incrível. Ser o jogador que atingiu 50 gols em menos tempo neste clube diz tudo o que precisa de saber sobre ele e a sua forma de trabalhar. Ele é um líder importante para a equipe e grande parte do que estamos construindo. Ele quer estar lá em cima com os melhores jogadores do mundo e deixar sua marca. Ele pode conseguir isso aqui - disse o treinador.