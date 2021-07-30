futebol

Arsenal anuncia a contratação do zagueiro Ben White, ex-Brighton

Clube londrino assinou com o jovem zagueiro inglês um contrato válido até o final do mês de junho de 2026...
LanceNet

30 jul 2021 às 15:07

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 15:07

Crédito: Divulgação / Arsenal
O zagueiro inglês Ben White foi anunciado nesta sexta-feira (30) como novo reforço do Arsenal para a temporada. O jovem jogador, que atuava pelo Brighton, custou um total de 55 milhões de euros (R$ 334,1 milhões na cotação atual da moeda) para os Gunners.
Veja a tabela do InglêsOficializado nesta sexta-feira como o mais novo reforço do Arsenal, Ben White assinou um contrato com o clube londrino válido até o final do mês de junho de 2026. Além disso, o jovem zagueiro usará a camisa de número 4 pelos Gunners.
Segundo a imprensa inglesa, para contratar o atleta o Arsenal precisou pagar ao Brighton um total de 55 milhões de euros (R$ 334,1 milhões na cotação atual da moeda).
O zagueiro inglês esteve no grupo da Inglaterra que foi vice-campeão da última edição da Eurocopa. Substituindo Alexander-Arnold na convocação do técnico Gareth Southgate, Ben White não assumiu a titularidade da equipe e também não conquistou o título da competição.
Ben White é o terceiro reforço do Arsenal para a temporada 2021/2022, visto que o clube londrino já havia anunciado as contratações de Nuno Tavares, antigo lateral-esquerdo do Benfica, e de Sambi Lokonga, que atuava pelo Anderlecht.

