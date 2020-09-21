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futebol

Arsenal anuncia a contratação do goleiro islandês Alex Runarsson

Arqueiro de 25 anos deixa o Dijon, da França, para ser substituto imediato do alemão Leno...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 14:14
Crédito: Transferência de Runarsson teria custado R$ 10,3 milhões (Twitter/Arsenal
O Arsenal anunciou oficialmente a contratação do goleiro islandês Alex Runarsson, que defendia o Dijon, da França. Aos 25 anos, o arqueiro chega por 1,5 milhão de libras ao time inglês (R$ 10,3 milhões), de acordo com o site 'The Athletic'. O tempo de contrato ainda não foi divulgado.Runarsson vai vestir a camisa 13 dos Gunners e deve ser opção no banco de reservas - o titular é o alemão Leno. Falando ao site oficial do clube, Runarsson mostrou uma enorme satisfação pela transferência e aguarda ansioso pela estreia:
- Estou extremamente feliz, extremamente orgulhoso, é um grande dia para mim e mal posso esperar para começar! (O Arsenal) é um dos maiores times do mundo - ganharam a liga inglesa 13 vezes, a Copa da Inglaterra 14 vezes, é um time enorme e jogando na Premier League, é uma situação em que você ganha ou ganha - afirmou Runarsson.
O goleiro da seleção islandesa começou sua carreira dentro do país de origem, no KR Reykjavik. Depois, transferiu-se para o Nordsjaelland, da Dinamarca, e chegou ao Dijon em julho de 2018.

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