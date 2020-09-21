Arsenal anuncia a contratação do goleiro islandês Alex Runarsson

Crédito: Transferência de Runarsson teria custado R$ 10,3 milhões (Twitter/Arsenal

O Arsenal anunciou oficialmente a contratação do goleiro islandês Alex Runarsson, que defendia o Dijon, da França. Aos 25 anos, o arqueiro chega por 1,5 milhão de libras ao time inglês (R$ 10,3 milhões), de acordo com o site 'The Athletic'. O tempo de contrato ainda não foi divulgado.Runarsson vai vestir a camisa 13 dos Gunners e deve ser opção no banco de reservas - o titular é o alemão Leno. Falando ao site oficial do clube, Runarsson mostrou uma enorme satisfação pela transferência e aguarda ansioso pela estreia:

- Estou extremamente feliz, extremamente orgulhoso, é um grande dia para mim e mal posso esperar para começar! (O Arsenal) é um dos maiores times do mundo - ganharam a liga inglesa 13 vezes, a Copa da Inglaterra 14 vezes, é um time enorme e jogando na Premier League, é uma situação em que você ganha ou ganha - afirmou Runarsson.