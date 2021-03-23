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futebol

Arsenal acredita na permanência de Odegaard para próxima temporada

Meio-campista norueguês tem feito grande sucesso na equipe de Mikel Arteta desde que chegou na última janela de transferências de janeiro por empréstimo do Real Madrid...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 09:35
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal está confiante de que Odegaard possa permanecer por mais tempo no clube, segundo o "The Times". O norueguês está aberto a ideia de seguir nos Gunners, mas o Real Madrid, detentor do passe do atleta, deve decidir se irá vender o jogador ou não.De acordo com a imprensa espanhola, os merengues estariam dispostos a receber 51 milhões de libras (R$ 390 milhões) pelo jovem, mas há a possibilidade do contrato de empréstimo ser ampliado. Por conta da crise financeira, os ingleses podem não conseguir bancar a compra definitiva.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar de ter marcado apenas dois gols em 12 jogos com a camisa do Arsenal, o camisa 11 tem sido um grande líder em campo. No último duelo contra o West Ham, Odegaard foi essencial na criação de jogadas para que os Gunners revertessem uma desvantagem de 3 a 0 e foi um dos principal nomes no jogo que terminou empatado por 3 a 3.

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