Arsenal acredita na permanência de Odegaard para próxima temporada

O Arsenal está confiante de que Odegaard possa permanecer por mais tempo no clube, segundo o "The Times". O norueguês está aberto a ideia de seguir nos Gunners, mas o Real Madrid, detentor do passe do atleta, deve decidir se irá vender o jogador ou não.De acordo com a imprensa espanhola, os merengues estariam dispostos a receber 51 milhões de libras (R$ 390 milhões) pelo jovem, mas há a possibilidade do contrato de empréstimo ser ampliado. Por conta da crise financeira, os ingleses podem não conseguir bancar a compra definitiva.
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Apesar de ter marcado apenas dois gols em 12 jogos com a camisa do Arsenal, o camisa 11 tem sido um grande líder em campo. No último duelo contra o West Ham, Odegaard foi essencial na criação de jogadas para que os Gunners revertessem uma desvantagem de 3 a 0 e foi um dos principal nomes no jogo que terminou empatado por 3 a 3.