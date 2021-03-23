Arsenal acredita na permanência de Odegaard para próxima temporada

O Arsenal está confiante de que Odegaard possa permanecer por mais tempo no clube, segundo o "The Times". O norueguês está aberto a ideia de seguir nos Gunners, mas o Real Madrid, detentor do passe do atleta, deve decidir se irá vender o jogador ou não.De acordo com a imprensa espanhola, os merengues estariam dispostos a receber 51 milhões de libras (R$ 390 milhões) pelo jovem, mas há a possibilidade do contrato de empréstimo ser ampliado. Por conta da crise financeira, os ingleses podem não conseguir bancar a compra definitiva.