Arsenal acerta contratação de zagueiro Gabriel Magalhães

Crédito: Gabriel Magalhães é o novo reforço do Arsenal (Reprodução/Instagram

O Arsenal venceu a briga com Manchester United e Napoli e acertou a contratação do zagueiro Gabriel Magalhães, do Lille, por 22 milhões de libras (R$ 157 milhões), segundo o “Daily Mail”. Ainda não há informações de tempo de contrato ou de salário, mas reforços para o setor defensivo é pretendido por Mikel Arteta há alguns meses.

O clube inglês possui boa relação com o Lille, uma vez que ambos acertaram um acordo para a ida do meio-campista Nicolas Pepe para os Gunners. Magalhães ganhará a companhia de William Saliba na defesa, já que o jogador estava emprestado ao Saint-Etienne, mas retorna para reforçar o frágil setor do Arsenal.