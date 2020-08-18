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futebol

Arsenal acerta contratação de zagueiro Gabriel Magalhães

Clube londrino venceu duelos contra Napoli e Manchester United pelo defensor que jogou a última temporada pelo Lille. Clube inglês e francês possuem boa relação no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:03

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:03

Crédito: Gabriel Magalhães é o novo reforço do Arsenal (Reprodução/Instagram
O Arsenal venceu a briga com Manchester United e Napoli e acertou a contratação do zagueiro Gabriel Magalhães, do Lille, por 22 milhões de libras (R$ 157 milhões), segundo o “Daily Mail”. Ainda não há informações de tempo de contrato ou de salário, mas reforços para o setor defensivo é pretendido por Mikel Arteta há alguns meses.
O clube inglês possui boa relação com o Lille, uma vez que ambos acertaram um acordo para a ida do meio-campista Nicolas Pepe para os Gunners. Magalhães ganhará a companhia de William Saliba na defesa, já que o jogador estava emprestado ao Saint-Etienne, mas retorna para reforçar o frágil setor do Arsenal.
Magalhães é o segundo reforço dos Gunners para a próxima temporada, após terem anunciado a contratação de Willian, ex-Chelsea. O brasileiro terá a companhia de David Luiz, que fez grande reta final com o time, na zaga. O defensor canhoto participou de 23 jogos no último Campeonato Francês que terminou de forma precoce.

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