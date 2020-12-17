Arrascaeta manda recado após ficar sem o Prêmio Puskás: 'Agora vamos treinar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Arrascaeta se trajou à altura da cerimônia oficial do The Best FIFA Football Awards, realizada em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira. De terno e gravata, o meia participou virtualmente (como todos os finalistas) da eleição do Prêmio Puskás 2020, mas não levou. Heung-min Son (Tottenham) ficou com o troféu.

Assim, logo depois de se desconectar com o evento, Arrascaeta mandou um recado no Twitter e, com emojis de risada, levou a derrota (metade de votação popular e a outra metade, via especialistas convidados pela Fifa) na esportiva.

Veja a postagem: Foi a segunda vez que Arrascaeta brigou pelo Prêmio Puskás; e a segunda em que saiu derrotado. Em fevereiro de 2018, concorreu na cerimônia da Fifa ao marcar em uma jogada parecida. À época no Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, arrematou um voleio após cruzamento também da direita.

O camisa 14 do Fla concorria pela pintura diante do Ceará, no Brasileiro de 2019 (veja o golaço abaixo), na Arena Castelão. Compatriota de Arrascaeta, Luis Suárez (hoje no Atlético de Madrid) também brigava pelo Puskás deste ano.

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