Arnaldo destaca fator casa para o Atlético-GO, mas avisa: 'Precisamos manter os pés no chão'

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O lateral direito Arnaldo, do Atlético-GO, está à disposição do técnico Marcelo Cabo para o jogo contra o Vasco na próxima quinta-feira (7), no Estádio Antônio Accioly, válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Com a suspensão de Dudu, que recebeu o terceiro cartão amarelo contrao Grêmio, Arnaldo é um dos candidatos a assumir a titularidade noconfronto marcado para às 21h (horário de Brasília).+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOApesar da situação do adversário que está na zona de rebaixamento e do retrospecto positivo do Dragão contra equipes cariocas nesta edição do Brasileiro, o lateral disse que o time goiano necessita ter atenção durante todo o duelo.

- O Brasileirão é um campeonato muito difícil. Precisamos manter os pésno chão. Vamos jogar duas partidas consecutivas em casa. Agora, contrao Vasco e, depois, diante do Bahia. É necessário fazer valer o fator casa nos dois confrontos, mas respeitando os adversários, que são times de qualidade e tradicionais no cenário nacional - destacou o atleta.

O Atlético-GO está com 34 pontos e na 12ª posição da competição. Estacolocação, hoje, garantiria o time na Copa Sul-Americana, mas nem isso tira o foco de Arnaldo do fato de que a manutenção na elite é o maior objetivo até o fim da atual edição do Campeonato Brasileiro.