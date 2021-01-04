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Arnaldo destaca fator casa para o Atlético-GO, mas avisa: 'Precisamos manter os pés no chão'

Mesmo estando dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, lateral afirma que cabeça do elenco precisa estar voltada unicamente à permanência na elite...
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Publicado em 

04 jan 2021 às 16:12

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:12

Crédito: Divulgação
O lateral direito Arnaldo, do Atlético-GO, está à disposição do técnico Marcelo Cabo para o jogo contra o Vasco na próxima quinta-feira (7), no Estádio Antônio Accioly, válido pela 28ª rodada do Brasileirão.
Com a suspensão de Dudu, que recebeu o terceiro cartão amarelo contrao Grêmio, Arnaldo é um dos candidatos a assumir a titularidade noconfronto marcado para às 21h (horário de Brasília).+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOApesar da situação do adversário que está na zona de rebaixamento e do retrospecto positivo do Dragão contra equipes cariocas nesta edição do Brasileiro, o lateral disse que o time goiano necessita ter atenção durante todo o duelo.
- O Brasileirão é um campeonato muito difícil. Precisamos manter os pésno chão. Vamos jogar duas partidas consecutivas em casa. Agora, contrao Vasco e, depois, diante do Bahia. É necessário fazer valer o fator casa nos dois confrontos, mas respeitando os adversários, que são times de qualidade e tradicionais no cenário nacional - destacou o atleta.
O Atlético-GO está com 34 pontos e na 12ª posição da competição. Estacolocação, hoje, garantiria o time na Copa Sul-Americana, mas nem isso tira o foco de Arnaldo do fato de que a manutenção na elite é o maior objetivo até o fim da atual edição do Campeonato Brasileiro.
- Seria ótimo disputar uma competição internacional, porém pensamos jogo a jogo. Não podemos relaxar em nenhum momento. Primeiro, temos que arantir uma pontuação que nos mantenha na Série A em 2021. Depois, podemos analisar outras possibilidades dentro do Brasileiro - concluiu.

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