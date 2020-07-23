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futebol

Arnaldo confia em período de treinos para Avaí conseguir a vaga no Catarinense

Com a desvantagem na ida, o Leão precisa derrotar o Verdão do Oeste por três gols de diferença...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:56
Crédito: Reprodução/Avaí TV
Na próxima quarta-feira, o Avaí terá a árdua missão de encarar a Chapecoense, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. No primeiro encontro, o Verdão venceu por 2 a 0 e aumentou a pressão diante do rival.Apesar da situação desconfortável, o Avaí confia na força do elenco para conseguir um triunfo por três gols e carimbar a vaga na semifinal do estadual.
De acordo com o lateral-direito Arnaldo, os dias que antecedem o duelo será importante para ajustar os ponteiros e evitar erros cruciais nos 90 minutos decisivos.
‘Usamos esse momento para corrigir nossos erros e sair com a vitória e a classificação na próxima partida’, disse.
Lembrando que, não existe o critério do gol fora de casa no Catarinense. Em caso de triunfo do Avaí por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

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