Arnaldo confia em período de treinos para Avaí conseguir a vaga no Catarinense

Crédito: Reprodução/Avaí TV

Na próxima quarta-feira, o Avaí terá a árdua missão de encarar a Chapecoense, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. No primeiro encontro, o Verdão venceu por 2 a 0 e aumentou a pressão diante do rival.Apesar da situação desconfortável, o Avaí confia na força do elenco para conseguir um triunfo por três gols e carimbar a vaga na semifinal do estadual.

De acordo com o lateral-direito Arnaldo, os dias que antecedem o duelo será importante para ajustar os ponteiros e evitar erros cruciais nos 90 minutos decisivos.

‘Usamos esse momento para corrigir nossos erros e sair com a vitória e a classificação na próxima partida’, disse.