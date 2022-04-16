Arminia Bielefeld x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Alemão, que está em sua reta final. Neste domingo, o Bayern de Munique, que lidera a competição nacional, visita o Arminia Bielefeld. O jogo acontece na Schüco Arena, às 10h30 (de Brasília).ARMINIA BIELEFELDBrigando para escapar do rebaixamento, o Arminia Bielefeld sabe que uma vitória é fundamental para seguir na elite alemã, apesar da dificuldade de enfrentar o líder do torneio. Na última rodada, a equipe de Frank Kramer perdeu por 4 a 0 para o Wolfsburg.
BAYERN DE MUNIQUELíder da Bundesliga, o Bayern de Munique está perto de garantir seu décimo título consecutivo no torneio nacional. Eliminada da Champions League no meio de semana, a equipe de Julian Nagelsmann vem de vitória sobre o Augsburg, por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
Arminia Bielefeld x Bayern de MuniqueBundesliga - Campeonato Alemão30ª RodadaData e horário: 17/04/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Schüco Arena, em Bielefeld (ALE)Transmissão: OneFootball e Band
PROVÁVEIS TIMES
ARMINIA BIELEFELD (Técnico: Frank Kramer)Ortega; Medina, Pieper, Nilsson e Andrade; Prietl, Schöpf, Wimmer, Hack e Okugawa; Serra.
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Nianzou, Upamecano e Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski.