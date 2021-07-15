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futebol

Arjen Robben anuncia aposentadoria do futebol aos 37 anos

Histórico atacante da seleção holandesa e do Bayern de Munique estava no Groningen, clube em que foi lançado como atleta profissional...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 10:33

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:33

Crédito: Robben teve uma última temporada marcada por lesões (Divulgação/FC Groningen
O atacante Arjen Robben anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quinta-feira. O veterano de 37 anos jogou pelo Groningen, da Holanda, na última temporada, mas participou de apenas sete partidas por conta de lesões que o limitaram em campo.- Olhando para a temporada passada, chego a conclusão de que o número de minutos de jogo foi decepcionante. O coração do futebol queria seguir em frente, mas a decisão de parar é justa e realista - disse o holandês.
> Veja a tabela da Bundesliga
Mark-Jan Fledderus, diretor esportivo do Groningen, mostrou solidariedade ao ex-atleta e abriu espaço para que Robben possa voltar ao clube em outras funções.
- Gostaríamos que Arjen ficasse mais um ano, mas respeitamos cada decisão tomada por ele. Sua presença dentro e fora de campo foram inestimáveis. Nós o oferecemos para permanecer ativo em uma função dentro do clube. Ele disse que primeiro irá passar um tempo com a família e depois devemos nos sentar a mesa.
Apesar de seu início e fim de carreira com o Groningen, Robben tem marcada na carreira uma histórica passagem pelo Bayern de Munique, onde conquistou 20 títulos, sendo uma Champions League e oito Bundesligas.

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