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Ariel se despede do São Luiz-RS, relembra temporada e afirma: ‘Foi uma passagem muito boa’

O atacante falou sobre o futuro e revelou que já recebeu propostas de outros times...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 15:51
Crédito: assessoria do São Luiz
O São Luiz-RS encerrou sua participação no Campeonato Gaúcho em oitavo lugar, com 13 pontos conquistados. No entanto, apesar da campanha, alguns jogadores conseguiram se destacar na equipe. Dentre eles está Ariel Marques, que conquistou dois prêmios individuais e foi o líder da equipe em desarmes, junto com Gustavo Xuxa e Jadson.
> Veja a tabela do Campeonato Gaúcho
- Eu fiquei muito feliz, ganhei dois prêmios por ser eleito o melhor em campo diante do São José e Ypiranga. Nós atletas sempre entramos em campo para dar o nosso melhor e ajudar o time, então, esses prêmios foram o reconhecimento de um bom trabalho que eu estava fazendo.O atacante, contudo, não continuará no São Luiz. Ele relembrou a passagem pelo clube de Ijuí e afirmou que esta foi a melhor sequência que teve no futebol profissional.
- Foi uma passagem muito boa, tive ótimas atuações e pude ajudar o time sempre que estive em campo. Na minha opinião, foi a minha melhor sequência atuando bem desde que eu subi para os profissionais.> Roma anuncia José Mourinho como novo técnico até 2024Com a equipe de Ijuí eliminada e sem calendário para o restante do ano, Ariel e outros atletas terão de procurar novos clubes, novos objetivos e novas metas. Assim, o ponta esquerda falou sobre o futuro e revelou que já recebeu propostas de outros times.
- O nosso primeiro objetivo era fazer um bom Campeonato Gaúcho, para que eu pudesse receber propostas para o restante da temporada. Graças a Deus, eu pude atuar bem e chegaram algumas, estou avaliando junto ao meu empresário e vamos escolher o melhor para todos nós.

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