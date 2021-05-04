Ariel se despede do São Luiz-RS, relembra temporada e afirma: ‘Foi uma passagem muito boa’

Crédito: assessoria do São Luiz

O São Luiz-RS encerrou sua participação no Campeonato Gaúcho em oitavo lugar, com 13 pontos conquistados. No entanto, apesar da campanha, alguns jogadores conseguiram se destacar na equipe. Dentre eles está Ariel Marques, que conquistou dois prêmios individuais e foi o líder da equipe em desarmes, junto com Gustavo Xuxa e Jadson.

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- Eu fiquei muito feliz, ganhei dois prêmios por ser eleito o melhor em campo diante do São José e Ypiranga. Nós atletas sempre entramos em campo para dar o nosso melhor e ajudar o time, então, esses prêmios foram o reconhecimento de um bom trabalho que eu estava fazendo.O atacante, contudo, não continuará no São Luiz. Ele relembrou a passagem pelo clube de Ijuí e afirmou que esta foi a melhor sequência que teve no futebol profissional.

- Foi uma passagem muito boa, tive ótimas atuações e pude ajudar o time sempre que estive em campo. Na minha opinião, foi a minha melhor sequência atuando bem desde que eu subi para os profissionais.> Roma anuncia José Mourinho como novo técnico até 2024Com a equipe de Ijuí eliminada e sem calendário para o restante do ano, Ariel e outros atletas terão de procurar novos clubes, novos objetivos e novas metas. Assim, o ponta esquerda falou sobre o futuro e revelou que já recebeu propostas de outros times.