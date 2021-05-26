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Ariel, ex-São Luiz, estuda propostas para decidir futuro e revela: ‘Sonho em jogar na Europa’

O atacante admitiu que sonha em atuar no Velho Continente e que tem o desejo de conhecer novas culturas...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 14:37
Crédito: Reprodução/ Instagram
Após encerrar o vínculo com o São Luiz de Ijui, o atacante Ariel da Silva está próximo de decidir o futuro. O atacante revelou que recebeu propostas e sondagens de times das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que ficou feliz com as propostas, porque, de acordo com o jogador, isso é um reconhecimento do seu trabalho.> Opções para o Brasileirão! Veja 20 jogadores interessantes sem clube- O meu próximo clube está próximo de ser decidido. Tivemos inúmeras conversas e algumas propostas, o que me deixou muito feliz. É o reconhecimento do meu trabalho e do nível competitivo que atingi. Meu empresário Giovanni Antonini apresentou as possibilidades aqui no Brasil e tínhamos, inclusive, encaminhado um acerto, mas mudamos de ideia.
O sonho de quase todo atleta é atuar na Europa, e, com o Ariel, isso não é diferente. O atacante admitiu que sonha em atuar no Velho Continente e que tem o desejo de conhecer novas culturas.
- Então, temos duas sondagens e existe a possibilidade real de atuar fora do país. O que eu sempre falo para o Giovanni é sobre meu desejo de atuar na Europa, abrir esse novo mercado e conhecer novas culturas. Estamos sempre conversando, ouço minha esposa para decidir o que é melhor. Em breve teremos novas noticias e se Deus quiser, vai da tudo certo.
A última partida do atacante foi no dia 25 de abril pelo São Luiz no Campeonato Gaúcho 2021.

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