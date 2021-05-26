Ariel, ex-São Luiz, estuda propostas para decidir futuro e revela: ‘Sonho em jogar na Europa’

Após encerrar o vínculo com o São Luiz de Ijui, o atacante Ariel da Silva está próximo de decidir o futuro. O atacante revelou que recebeu propostas e sondagens de times das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que ficou feliz com as propostas, porque, de acordo com o jogador, isso é um reconhecimento do seu trabalho.> Opções para o Brasileirão! Veja 20 jogadores interessantes sem clube- O meu próximo clube está próximo de ser decidido. Tivemos inúmeras conversas e algumas propostas, o que me deixou muito feliz. É o reconhecimento do meu trabalho e do nível competitivo que atingi. Meu empresário Giovanni Antonini apresentou as possibilidades aqui no Brasil e tínhamos, inclusive, encaminhado um acerto, mas mudamos de ideia.