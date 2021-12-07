Ari Barros, executivo de futebol, renova o seu contrato com Náutico

Após Diógenes Braga ser eleito presidente do Náutico, algumas situações internas começaram a ser destravadas na estrutura do Timbu e uma delas foi a renovação de contrato de Ari Barros, homem forte do futebol.

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A sua permanência era uma incógnita nos bastidores, mas o novo presidente tratou de resolver o assunto o mais rápido possível.

Com a continuidade do executivo, o Náutico pode ir ao mercado para dar continuidade em sua renovação no elenco e tomar a decisão de quem fica ou sai do clube.

Cobiçado

Diante do bom trabalho no Náutico, Ari Barros admitiu que teve propostas para trabalhar em outros clubes no Brasil, como, por exemplo, o Grêmio.