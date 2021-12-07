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futebol

Ari Barros, executivo de futebol, renova o seu contrato com Náutico

Dirigente foi procurado pelo presidente Diógenes Braga e acertou a sua permanência no Timbu...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:36

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:36

Após Diógenes Braga ser eleito presidente do Náutico, algumas situações internas começaram a ser destravadas na estrutura do Timbu e uma delas foi a renovação de contrato de Ari Barros, homem forte do futebol.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A sua permanência era uma incógnita nos bastidores, mas o novo presidente tratou de resolver o assunto o mais rápido possível.
Com a continuidade do executivo, o Náutico pode ir ao mercado para dar continuidade em sua renovação no elenco e tomar a decisão de quem fica ou sai do clube.
Cobiçado
Diante do bom trabalho no Náutico, Ari Barros admitiu que teve propostas para trabalhar em outros clubes no Brasil, como, por exemplo, o Grêmio.
Crédito: ExecutivovaicontinuarnagestãodeDiógenesBraga(CaioMarques/CNC

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