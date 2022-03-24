  • Argentina x Venezuela: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo
Argentina x Venezuela: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

Argentina já está classificada para o Mundial, enquanto Venezuela é cumpre tabela...
LanceNet

24 mar 2022 às 13:32

Publicado em 24 de Março de 2022 às 13:32

A Argentina recebe a Venezuela nesta sexta-feira, às 20h30, pela penúltima rodada da Eliminatória da Copa do Mundo da América do Sul. A equipe albiceleste ocupa a vice-liderança da classificação, enquanto a Vinotinto é a lanterna.INVENCÍVEL​Já classificada para o Mundial do Qatar, a Argentina segue sendo a seleção a ser batida no momento. Com Scaloni consolidado como técnico, a bicampeã mundial tem 29 partidas de invencibilidade e é a grande favorita pra ampliar esses números diante da Venezuela.
> Veja a tabela das Eliminatórias
PENSANDO NO FUTUROSem chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2022, a Venezuela já começou a pensar no futuro. Em novembro, a Vinotinto anunciou a chegada de José Pekerman para o comando da seleção e o argentino conquistou uma vitória sobre a Bolívia, mas sofreu uma goleada diante do Uruguai.
FICHA TÉCNICA:Argentina x Venezuela
Data e horário: 25/3/2022, às 20h30 (de Brasília)Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Armani; Molina, Otamendi, Martinez Quarta e Tagliafico; De Paul, Rodriguez e Paredes; Messi, J. Correa e Di Maria
Desfalques: Nenhum
VENEZUELA (Técnico: José Pekerman)Farinez; Rosales, Chancellor, Ferraresi e Gonzalez; Martinez e Rincon; Machis, Otero e Soteldo; Rondon
Desfalques: Nenhum
Crédito: Argentinavivegrandemomento(Foto;JAVIERTORRES/AFP/POOL

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

