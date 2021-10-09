Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Argentina x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Argentina x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Argentina segue invicta e na segunda colocação na tabela de classificação, enquanto Uruguai vive situação delicada após ser ultrapassada pelo Equador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 13:53

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:53

Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP
A Argentina recebe o Uruguai neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe dirigida por Lionel Scaloni segue invicta e na segunda colocação na tabela de classificação, enquanto a Celeste vive uma situação delicada no torneio.Outra postura
- Temos que respeitar nosso rival. É preciso controlar e atacar de uma forma diferente. Devemos tomar decisões rápidas, sabendo que esta é uma das partidas mais difíceis, mas que é possível (vencer). Conseguir pontos seria muito importante - avaliou Óscar Tabárez, técnico do Uruguai.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Não pode vacilar
O Uruguai tropeçou em casa na última rodada diante da Colômbia e viu o Equador ocupar a 3ª colocação na tabela das Eliminatórias. Com isso, o time de Óscar Tabárez ocupa o 4º lugar e corre riscos de acabar a rodada na zona de repescagem em busca do Mundial de 2022.
FICHA TÉCNICA:Argentina x Uruguai
Data e horário: 10/10/2021, às 20h30 (de Brasília)Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)E. Martinez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; Paredes e Lo Celso; Di Maria, Messi e Papu Gómez; Correa
Desfalques: Nenhum
URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Nandez, Godin, Gimenez e Viña; Valverde, Bentancur, Vecino e De La Cruz; Suarez e Cavani
Desfalques: Nenhum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados