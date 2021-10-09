Argentina x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP

A Argentina recebe o Uruguai neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe dirigida por Lionel Scaloni segue invicta e na segunda colocação na tabela de classificação, enquanto a Celeste vive uma situação delicada no torneio.Outra postura

- Temos que respeitar nosso rival. É preciso controlar e atacar de uma forma diferente. Devemos tomar decisões rápidas, sabendo que esta é uma das partidas mais difíceis, mas que é possível (vencer). Conseguir pontos seria muito importante - avaliou Óscar Tabárez, técnico do Uruguai.

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Não pode vacilar

O Uruguai tropeçou em casa na última rodada diante da Colômbia e viu o Equador ocupar a 3ª colocação na tabela das Eliminatórias. Com isso, o time de Óscar Tabárez ocupa o 4º lugar e corre riscos de acabar a rodada na zona de repescagem em busca do Mundial de 2022.

FICHA TÉCNICA:Argentina x Uruguai

Data e horário: 10/10/2021, às 20h30 (de Brasília)Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)E. Martinez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; Paredes e Lo Celso; Di Maria, Messi e Papu Gómez; Correa

Desfalques: Nenhum

URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Nandez, Godin, Gimenez e Viña; Valverde, Bentancur, Vecino e De La Cruz; Suarez e Cavani