Argentina x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Chegou a hora de encerrar a penúltima Data-Fifa em 2021. Nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina recebe o Peru em partida válida pela 12ª rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo. O jogo acontece no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 20h30 (de Brasília). ARGENTINAVice-líder das Eliminatórias, a Argentina vive grande momento sob o comando de Lionel Scaloni. Na última rodada, a Albiceleste recebeu o Uruguai para um clássico em Buenos Aires e os campeões sul-americanos venceram a Celeste por 3 a 0. Principal nome argentino, Messi tem seis gols no torneio.
PERUApós fazer história nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e conquistar a vaga no Mundial, o Peru não consegue repetir as boas atuações. Os Incas, sob o comando de Ricardo Gareca, ocupam a sétima posição na tabela, com 11 pontos, e perderam para a Bolívia, por 1 a 0, no último jogo.
FICHA TÉCNICA
Argentina x PeruEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul12ª RodadaData e horário: 13/10/2021, às 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)Assistentes: Marcelo Van Gasse (BRA) e Fabricio Vilarinho (BRA)Transmissão: SporTV 2
PROVÁVEIS TIMES
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Emiliano Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di María.
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Lora, Ramos, Callens e Marcos López; Aquino, Yotún, Farfán, Cueva e Gabriel Costa; Lapadula.