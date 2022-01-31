Argentina x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

A bola vai rolar para mais uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta terça-feira, a Argentina, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2022, recebe a Colômbia, pela 16ª rodada do torneio. O duelo acontece no Estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, às 20h30 (de Brasília).ARGENTINAJá garantida no Mundial do Qatar, e ainda invicta até aqui nas Eliminatórias, a Argentina deverá entrar em campo com algumas mudanças em relação ao time ideal. Com atletas suspensos, além da não convocação de Messi, a Albiceleste deposita confiança em Di María, que marcou na vitória sobre o Chile.
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COLÔMBIADiferentemente da Argentina, a Colômbia está em situação delicada e neste momento encontra-se fora do G-4. Ou seja, se as Eliminatórias acabassem agora, os Cafeteros não iriam para a Copa do Mundo. Na última rodada, o time de Reinaldo Rueda perdeu em casa, para o Peru, por 1 a 0.
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Argentina x ColômbiaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul16ª RodadaData e horário: 01/02/2022, às 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)Árbitro: Raphael Claus (BRA)Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Danilo Manis (BRA)Transmissão: sportv 3
PROVÁVEIS TIMES
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Dibu Martínez; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez e Acuña; Ocampos, Guido Rodríguez e Lo Celso; Nico González (Dybala), Lautaro Martínez e Di María.
COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Muñoz, Dávinson Sánchez, Murillo (Tesillo) e Mojica; Barrios, Mateus Uribe, Cuadrado, James Rodríguez e Luis Díaz; Miguel Borja.