Argentina x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

A bola vai rolar para mais uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta terça-feira, a Argentina, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2022, recebe a Colômbia, pela 16ª rodada do torneio. O duelo acontece no Estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, às 20h30 (de Brasília).ARGENTINAJá garantida no Mundial do Qatar, e ainda invicta até aqui nas Eliminatórias, a Argentina deverá entrar em campo com algumas mudanças em relação ao time ideal. Com atletas suspensos, além da não convocação de Messi, a Albiceleste deposita confiança em Di María, que marcou na vitória sobre o Chile.