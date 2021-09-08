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Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Atuais campeões sul-americanos recebem os vice-lanternas da Eliminatórias em reencontro com o torcedor no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 13:36
Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP
Chegou a hora do último dia de Data-Fifa. E nesta quinta-feira, a Argentina recebe a Bolívia, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Depois da suspensão do jogo com o Brasil, a Albiceleste volta a jogar no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A bola rola às 20h30 (de Brasília).ARGENTINANa segunda colocação das Eliminatórias, com 15 pontos, a Argentina tem situação confortável na busca por uma vaga na Copa do Mundo. Depois de toda a confusão no último domingo, o time de Lionel Scaloni terá mudanças para encarar os bolivianos.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
BOLÍVIAVice-lanterna das Eliminatórias, a Bolívia tem apenas seis pontos, com uma vitória conquistada e três empates. Na última partida, o time de César Farías perdeu para o Uruguai, em Montevidéu, por 4 a 2, em grande atuação de Arrascaeta, do Flamengo.
+ Mbappé, Di María, Pogba… Veja 25 astros que podem assinar pré-contrato com qualquer clube em janeiroFICHA TÉCNICA
Argentina x BolíviaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul10ª Rodada​Data e horário: 09/09/2021, às 20h30 (de Brasília)​Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)Árbitro: Kevin Ortega (PER)Assistentes: Michael Orué (PER) e Coty Carrera (PER)Transmissão: SporTV 2
PROVÁVEIS TIMES
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Di María, Messi e Papu Gómez; Lautaro Martínez.
BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino e Fernández; Saavedra, Villarroel, Chura, Arce e Ramallo; Marcelo Moreno.

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