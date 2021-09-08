Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Chegou a hora do último dia de Data-Fifa. E nesta quinta-feira, a Argentina recebe a Bolívia, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Depois da suspensão do jogo com o Brasil, a Albiceleste volta a jogar no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A bola rola às 20h30 (de Brasília).ARGENTINANa segunda colocação das Eliminatórias, com 15 pontos, a Argentina tem situação confortável na busca por uma vaga na Copa do Mundo. Depois de toda a confusão no último domingo, o time de Lionel Scaloni terá mudanças para encarar os bolivianos.