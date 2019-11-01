Argentina sofre, mas vence Camarões de virada no Kleber Andrade

O atacante Krilanovich fez o gol da virada da Argentina sobre Camarões Crédito: Vitor Jubini

A calorosa torcida argentina marcou presença no Kleber Andrade e impulsionada pelo calor hermano vindo das arquibancadas, o jovem time argentino quase abriu o placar logo aos dois minutos de jogo contra Camarões, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E do Mundial Sub-17, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (31).

Em um jogo que parecia começar tranquilo, a Argentina teve de se superar para vencer por 3 x 1 de virada e manter-se viva na competição internacional.

O jogo

A primeira grande chance veio logo aos dois minutos, mas da marca do pênalti o capitão Sforza chutou por cima do gol camaronês após belo passe de Zeballos.

Embora contasse com o apoio dos compatriotas, o público presente ao Klebão escolheu a seleção africana para apoiar. A cada arrancada ou jogada de perigo, a torcida vibrava. E deu certo: em cobrança de escanteio pela direita, o volante Bere subiu alto e testou para o gol de Rios Novo logo aos 10 minutos.

Aos 14 minutos a Argentina conseguiu reagir ao golpe, mas na cobrança de falta o goleiro Ekoi e o zagueiro Amione se chocaram e precisaram de atendimento médico.

Aos 19 minutos, o VAR entrou em ação em um possível pênalti para a Argentina, mas apõs alguns minutos de checagem, nada foi marcado.

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Se no lance anterior não houve nada, no seguinte veio a marcação do pênalti. Aos 26 minutos, cano driblou Ngolna e caiu na área. o árbitro sérvio Jovanovic assinalou a penalidade, mas acionado pelo VAR, anulou a marcação para o delírio da torcida no Klebão.

Aos 37 minutos a Argentina conseguiu levar perigo. Boa opção pela esquerda, o lateral Cano invadiu a área, mas não chutou nem cruzou, e a bola acabou saindo rente à trave.

Já perto do fim da etapa inicial, o zagueiro camaronês Ngatchou caiu por duas vezes no gramado, irritando o time argentino. As muitas paralisações para atendimento médico e a revisão do pênalti pelo VAR fizeram com que a arbitragem assinalasse 8 minutos de acréscimos. Ainda assim a Argentina foi para o intervalo em desvantagem.

Segundo tempo

Com Medina no lugar do volante Ayala, a Argentina voltou mais ofensiva e pressionando a saída de bola camaronesa. De perigo mesmo nos minutos iniciais apenas um cruzamento rasteiro que ninguém aproveitou.

Precisando ao menos empatar, Aimar mexeu no time mais uma vez e lançou Godoy no lugar de Simon antes dos 10 minutos da etapa complementar.

De tanto tentar, a Argentina chegou ao empate com um gol do lateral-direito Alexis Flores. Em escanteio cobrado por por Zeballos, o lateral aproveitou uma sobra pelo alto, ganhou do goleiro Ekoi e testou para o gol aos 12 minutos.

E não deu para o goleiro camaronês. Após cair várias vezes no gramado, ele acabou substituído por lesão no minuto seguinte, dando lugar a Mbiandjeu.

A virada não demorou a acontecer e ela veio em uma falha inacreditável do goleiro camaronês que havia acabado de entrar. Frio, ele calculou mal a chegada da bola e tentou protegê-la. Zeballos acreditou no lance, ganhou a dividida e rolou para Krilanovich tocar para o gol vazio. Silêncio no Klebão e "cumbia" hermana no estádio aos 17 minutos do segundo tempo.

Precisando ao menos empatar, Camarões só não empatou porque o travessão impediu que Ngatchou fosse as redes. Na sequência do lance ele quase conseguiu completar para o gol aos 31 minutos de jogo.

Torcida argentina marcou presença no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Com Camarões no desespero, a Argentina soube matar a partida. Mais uma vez com o apoio de Cano pela esquerda, Godoy só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede após o cruzamento do lateral aos 42 minutos. Após o terceiro, a torcida argentina ecoou gritos de olé na arquibancada até o árbitro encerrar a partida.

Panorama

Com a vitória de virada, a Argentina subiu para o segundo lugar, com 4 pontos, empatada com a Espanha, à frente por ter melhor saldo de gols. A Fúria, aliás, goleou o Tajirquistão por 5 a 1 no primeiro jogo do dia. Camarões, com duas derrotas, é o lanterna do Grupo E. Já o país asiático é o terceiro colocado com três pontos.

Na próxima rodada, A argentina encara o Tajirquistão, domingo (03), no Kleber Andrade, às 17 horas. Já Camarões desafia a líder Espanha no mesmo horário, no estádio Bezerrão, em Brasília.

Camarões 1 x 3 Argentina

Camarões: Ekoi (Mibiandjeu); Mezama, Ngolna, Dibongue e Seidu; Bere (Ze Essono), Eba e Hamed; Ngatchou, Wamba e Ismaila (Nongoh). Téc.: Thomas Libiih.

Argentina: Rios Novo; Flores, Amione, Lomonaca e Cano; Ayala (Medina), Sforza e Palacios; Zeballos (Godoy), Simon e Krilanovich. Téc.: Pablo Aimar

Árbitro: Srdjan Javonovic (Sérvia)

Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)