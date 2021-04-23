A Argentina pode renunciar como sede da Copa América, segundo o jornalista Javier Hernández Bonnet, do programa "Gol Caracol". Por conta do pior momento enfrentado pelos hermanos na pandemia, a Colômbia pode receber todo o torneio desta edição.- Minha fonte disse para seguir a pista de que se já não tivessem feito, estariam prestes a fazer; o Governo da Argentina vai pedir, ou já pediu, à Colômbia o aval para que faça a Copa América em sua totalidade.