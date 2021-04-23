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futebol

Argentina pode renunciar como sede da Copa América

País vive seu pior momento na pandemia e torneio entre seleções da América do Sul pode ser realizado todo na Colômbia...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 08:22

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 08:22
Crédito: Divulgação
A Argentina pode renunciar como sede da Copa América, segundo o jornalista Javier Hernández Bonnet, do programa "Gol Caracol". Por conta do pior momento enfrentado pelos hermanos na pandemia, a Colômbia pode receber todo o torneio desta edição.- Minha fonte disse para seguir a pista de que se já não tivessem feito, estariam prestes a fazer; o Governo da Argentina vai pedir, ou já pediu, à Colômbia o aval para que faça a Copa América em sua totalidade.
Na América do Sul, os confrontos que estavam marcados pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no último mês de março foram adiados. A Copa América tem previsão para ser iniciada em junho e até o momento a Conmebol trabalha com a realização em duas sedes.

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