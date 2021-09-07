Argentina diz que CBF errou em protocolo e pedirá os pontos do jogo

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O clássico entre Brasil e Argentina que não aconteceu dentro de campo segue quente nos bastidores. Após a partida ser suspensa por conta de irregularidade com quatro jogadores argentinos, o caso está sendo analisado pela Fifa, que prometeu uma resposta no "devido tempo".

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 De acordo com o portal "UOL", a nota emitida pela CBF na última segunda-feira, que afirma ter avisado aos argentinos sobre as restrições sanitárias, deixou o clima com a AFA (Associação do Futebol Argentino) tenso.

Os argentinos dizem que o Brasil, por ser o mandante, deveria ser o responsável por liberar a entrada dos estrangeiros no país para a partida em conjunto com o Governo Federal. Uma portaria de junho diz que pessoas que tenham passado pelo Reino Unido 14 dias antes de chegar ao Brasil precisam cumprir quarentena.

Ainda segundo a publicação, o regulamento prevê que a partida seja reiniciada de onde parou, o que é improvável por conta de datas. O Brasil, por sua vez, alegará que os argentinos desistiram do jogo, pedindo o W.O. (vitória por 3 a 0). A Argentina, entretanto, baseada na argumentação de que os brasileiros eram os responsáveis e deveriam ajudar na entrada, pedirá os pontos da partida.

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