Argentina bate o Tajiquistão no Kleber Andrade e vai às oitavas do Mundial Sub-17

Orozco marcou para a Argentina no fim do primeiro tempo Crédito: Vitor Jubini

Atual campeã sul-americana e uma das favoritas ao título da Copa do Mundo Sub-17, a Argentina derrotou o Tadjiquistão por 3 a 1, na tarde deste domingo (03), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela terceira rodada da competição internacional. Com um time recheado de reservas, os Hermanos sofreram poucos sustos e garantiram a vitória justamente com grande atuação de um jogador que aproveitou sua chance entre os titulares. O atacante Orozco dois gols do triunfo argentino e mostrou que tem condições de ser titular da equipe.

O resultado garantiu a classificação da Argentina às oitavas de final. Com sete pontos, a equipe sul-americana avançou na segunda colocação do Grupo E e agora volta a campo na próxima quinta-feira (07), mais uma vez no Klebão, contra uma adversário que ainda será conhecido.Já o Tajiquistão deu adeus à competição. Com três pontos e saldo de -4, os asiáticos não conseguiram figurar nem entre os quatro melhores terceiros colocados da competição.

O jogo

A Argentina dominou o jogo desde o início. Com um time organizado e com melhor toque de bola, os Hermanos ditavam o ritmo da partida. Do outro lado, o Tajiquistão tentava se segurar e sair nos contragolpes, mas sem sucesso. Mais incisiva, a Argentina abriu o placar aos 37 minutos. Após cruzamento de Velasco pela direita, Orozco subiu no segundo pau e escorou de cabeça para abrir o placar no Kleber Andrade.

Argentina e Tajiquistão se enfrentaram na tarde deste domingo (03) no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

O segundo tempo foi mais animado. Precisando do resultado, a seleção tajique adotou uma postura ofensiva, mas esbarrava em suas próprias limitações. Ir ao ataque custou caro aos asiáticos, que passaram a oferecer mais espaço aos argentinos. Dessa forma, os Hermanos chegaram ao segundo gol, aos 32 minutos, novamente com Orozco, que aproveitou cruzamento de Godoy para tocar para as redes.