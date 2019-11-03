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Favorita ao título

Argentina bate o Tajiquistão no Kleber Andrade e vai às oitavas do Mundial Sub-17

Orozco aproveitou a chance no time titular e marcou dois gols na vitória dos Hermanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 19:54

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 19:54

Orozco marcou para a Argentina no fim do primeiro tempo Crédito: Vitor Jubini
Atual campeã sul-americana e uma das favoritas ao título da Copa do Mundo Sub-17, a Argentina derrotou o Tadjiquistão por 3 a 1, na tarde deste domingo (03), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela terceira rodada da competição internacional. Com um time recheado de reservas, os Hermanos sofreram poucos sustos e garantiram a vitória justamente com grande atuação de um jogador que aproveitou sua chance entre os titulares. O atacante Orozco dois gols do triunfo argentino e mostrou que tem condições de ser titular da equipe. 
O resultado garantiu a classificação da Argentina às oitavas de final. Com sete pontos, a equipe sul-americana avançou na segunda colocação do Grupo E e agora volta a campo na próxima quinta-feira (07), mais uma vez no Klebão, contra uma adversário que ainda será conhecido.Já o Tajiquistão deu adeus à competição. Com três pontos e saldo de -4, os asiáticos não conseguiram figurar nem entre os quatro melhores terceiros colocados da competição.  

O jogo

A Argentina dominou o jogo desde o início. Com um time organizado e com melhor toque de bola, os Hermanos ditavam o ritmo da partida. Do outro lado, o Tajiquistão tentava se segurar e sair nos contragolpes, mas sem sucesso. Mais incisiva, a Argentina abriu o placar aos 37 minutos. Após cruzamento de Velasco pela direita, Orozco subiu no segundo pau e escorou de cabeça para abrir o placar no Kleber Andrade.
Argentina e Tajiquistão se enfrentaram na tarde deste domingo (03) no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
O segundo tempo foi mais animado. Precisando do resultado, a seleção tajique adotou uma postura ofensiva, mas esbarrava em suas próprias limitações.  Ir ao ataque custou caro aos asiáticos, que passaram a oferecer mais espaço aos argentinos. Dessa forma, os Hermanos chegaram ao segundo gol, aos 32 minutos, novamente com Orozco, que aproveitou cruzamento de Godoy para tocar para as redes. 
Valente, o Tajiquistão não desistiu do jogo e conseguiu ir às redes. Aos 34 minutos,Kamolov foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Soirov deslocou o goleiro e marcou o gol tajique. Mas a Argentina matou o jogo e deu fim às esperanças dos asiáticos. Palácio dominou na entrada da área e deu um passe sensacional, de letra, para Godoy chutar rasteiro e selar a vitória argentina.

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