Argélia x Guiné Equatorial: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Após vacilar na estreia, a Argélia encara a Guiné Equatorial neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações. A equipe liderada em campo por Mahrez, atacante do Manchester City, busca a vitória para se aproximar da classificação às oitavas de final.VACILO NA ESTREIANo primeiro jogo da competição, a Argélia pressionou, mas não conseguiu balançar as redes de Serra Leoa apesar das 19 finalizações. Com isso, a seleção dirigida Djamel Belmadi viu Costa do Marfim abrir grande vantagem no Grupo E em busca pela liderança da chave.
PODE DAR TRABALHOApesar de ter sido derrotada na estreia para a Costa do Marfim, a equipe de Guiné Equatorial fez boa campanha nas Eliminatórias da África apesar de não ter chance de classificação para a Copa do Mundo. A seleção de Casto Nopo conseguiu três vitórias no torneio e terminou a fase de grupos com 11 pontos, dois a menos do que a Tunísia.
FICHA TÉCNICA:Argélia x Guiné Equatorial
Data e horário: 16/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Japoma, em Duala (ALE)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARGÉLIA (Técnico: Djamel Belmadi)M'Bolhi; Bensebaini, Atal, Mandi e Bedrane; Belkebla, Brahimi e Boulaya; Mahrez, Bounedjah e Benrahma
Desfalques: Nenhum
GUINÉ EQUATORIAL (Técnico: Juan Micha)Sapunga; Ndong, Coco, Akapo e Obiang; Salvador, Ganet, Buyla e Machin; Nsue e Hanza
Desfalques: Nenhum