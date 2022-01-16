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futebol

Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos

Equipe do craque Mahrez era a seleção com maior sequência sem derrotas no planeta...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 18:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:00

Campeã da última Copa Africana da Nações, a Argélia ainda não venceu na atual edição do torneio. Após empate na estreia contra Serra Leoa, a equipe de craques como Mahrez e Feghouli perdeu neste domingo para Guiné Equatorial por 1 a 0, no Douala Stadium, com gol de Obiang Obono. Com o resultado, a seleção argelina perdeu invencibilidade de 35 jogos.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United
O primeiro tempo foi marcado pelas poucas oportunidades de gol criadas pelas duas equipes. Apesar de ter amplo domínio na posse de bola, a Argélia não conseguiu oferecer perigo ao adversário. O panorama da segunda etapa era o mesmo até o gol de Guiné Equatorial, aos 25 minutos.
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Esteban Obiang Obono marcou para Guiné Equatorial após assistência de Josete Miranda. A partir dali, se iniciou uma pressão da Argélia pelo gol de empate, mas em vão. A atual campeã esbarrou na falta de pontaria e viu a invencibilidade de 35 jogos terminar. Para seguir sonhando com vaga na próxima fase, a equipe tem que vencer a Costa do Marfim na última rodada.
Crédito: ArgéliafoiderrotadanestedomingoporGuinéEquatorialnaCopaAfricanadeNações(Divulgação

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