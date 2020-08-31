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Argel Fucks está de volta ao comando do CSA

Treinador que saiu do clube de Maceió para dirigir o Ceará no fim do Brasileirão em 2019 retoma trabalho, agora na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 15:27

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:27

Crédito: Divulgação/CSA
Um nome conhecido do torcedor do CSA está de volta ao comando técnico da equipe em função da demissão de Eduardo Baptista. Na tarde dessa segunda (31), foi oficializada a chegada de Argel Fucks para ocupar o posto.
A possibilidade de Argel voltar ao clube que dirigiu em 2019 e que fez campanha elogiada diante das dificuldades, apesar de não evitar o rebaixamento do Marujo, surgiu tão logo foi confirmada a demissão do último treinador. Em palavras ditas ao portal 'ge', ele chegou inclusive a confirmar a procura.
Apesar do bom desempenho passado, a forma como o treinador atualmente com 45 anos de idade saiu da equipe, conseguindo o mesmo objetivo de evitar a queda de divisão, porém dirigindo o Ceará, deixou na sua volta um clima de considerável insatisfação dos torcedores do Azulão e até mesmo de fãs de outros times.
Seja lá como for, fato é que a previsão de estreia de Argel Fucks no comando do CSA é na próxima rodada da Série B frente ao América-MG na quarta-feira (2) às 16h em Belo Horizonte.

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