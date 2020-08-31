Argel Fucks está de volta ao comando do CSA

Crédito: Divulgação/CSA

Um nome conhecido do torcedor do CSA está de volta ao comando técnico da equipe em função da demissão de Eduardo Baptista. Na tarde dessa segunda (31), foi oficializada a chegada de Argel Fucks para ocupar o posto.

A possibilidade de Argel voltar ao clube que dirigiu em 2019 e que fez campanha elogiada diante das dificuldades, apesar de não evitar o rebaixamento do Marujo, surgiu tão logo foi confirmada a demissão do último treinador. Em palavras ditas ao portal 'ge', ele chegou inclusive a confirmar a procura.

Apesar do bom desempenho passado, a forma como o treinador atualmente com 45 anos de idade saiu da equipe, conseguindo o mesmo objetivo de evitar a queda de divisão, porém dirigindo o Ceará, deixou na sua volta um clima de considerável insatisfação dos torcedores do Azulão e até mesmo de fãs de outros times.