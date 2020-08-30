Areola é autorizado pelo PSG a procurar novo clube

Emprestado ao Real Madrid na última temporada, Alphonse Areola não deve ter uma nova oportunidade no Paris Saint-Germain. De acordo com a "RMC Sports", Leonardo, diretor de futebol do clube francês, disse ao goleiro que não conta com ele para a próxima época. Uma das principais causas para Areola deixar o clube seria seu alto salário para a vaga de reserva. Keylor Navas é o titular absoluto da equipe e Areola não teria muitas oportunidades. Formado no Paris Saint-Germain, Areola teve passagens por Lens, Bastia e Villareal. Na última temporada foi emprestado ao Real Madrid, mas só atuou em nove partidas.