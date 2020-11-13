Arena MRV lança websérie sobre o estádio:' a era preta e branca'

Crédito: Um evento de lançamento foi realizado no Centro de Experiências do Futuro Estádio do Alvinegro-(Divulgação/Arena MRV

Um evento realizado na manhã desta sexta-feira, 13 de novembro, no Centro de Experiências da Arena MRV, marcou o lançamento da websérie documental “A Era Preta e Branca”, que irá eternizar toda a evolução da obra, da fase do projeto até a inauguração do estádio, prevista para 2022.(Veja o primeiro episódio no fim do texto).

-Estamos muito satisfeitos por poder contar essa história da Arena MRV, que é tão legal, desde a concepção, a aprovação dos projetos e, agora, o início das obras. Então, estamos muito animados com a série. Acho que é o momento de marcar mesmo, é uma construção de impacto, então, é o momento de registrar, deixar isso marcado na história do clube- disse o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi.

Emoção​A Arena MRV é feita de paixão e a websérie não poderia ser diferente, como destaca diretor do documentário Marcelo Marques. -Vamos acompanhar tudo, desde a terraplanagem à fundação, o projeto arquitetônico, toda a estrutura tecnologia que a Arena MRV está colocando no projeto. Então, tudo que diz respeito à obra será contemplado. Mas, também, não deixa de ser a casa do Galo, então, estamos trabalhando com emoção e acho que esse é um dos grandes desafios desse projeto- afirmou.E essa emoção bateu forte no arquiteto da Arena MRV, Bernardo Farkasvölgyi, que se entusiasmou com o primeiro episódio.

-É um filme que encheu os olhos de água, de emoção. A gente volta um pouco no tempo e começa a lembrar de tudo como começou, as primeiras conversas, os primeiros rabiscos, visitas no terreno. Aí a gente vai lá no deck, olha a obra e percebe que o sonho é uma realidade e que, daqui a pouco, estaremos todos aqui, vendo o Galo ganhar na nossa casa- comentou.

A websérie terá dez episódios de 13 minutos cada, com periodicidade trimestral. Além dos bastidores da construção, o torcedor encontrará imagens exclusivas e depoimentos dos envolvidos no projeto.