Arena MRV inicia exposição de camisas históricas do Atlético-MG

O Centro de Experiências da Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, terá, a partir desta quarta-feira, feira, 9 de dezembro, uma nova atração para o torcedor que visitar as obras da futura casa do Galo. Periodicamente, em datas especiais na história do clube, uma camisa que marcou época na gloriosa e centenária história do Atlético ficará em exposição. A primeira relíquia será a camisa usada pelo jogador Ronaldo Drummond, na campanha do título de Campeão Brasileiro de 1971. A camisa ficará exposta por duas semanas, até o dia 22 de dezembro, marcando o aniversário da conquista da estrela amarela atleticana, feito alcançado em 19 de dezembro de 1971. A peça é do colecionador atleticano Rodrigo Reda, que a cedeu temporariamente ao Centro de Experiências, para que mais torcedores possam ver de perto a camisa do primeiro campeão brasileiro. “Essa camisa eu consegui do acervo do ex-jogador Palhinha e é uma das mais importantes da minha coleção, que contempla aproximadamente mil camisas usadas em jogos do Atlético”, explica. Novidades no Centro de Experiências​Já está à disposição do visitante que comprar o ingresso com a experiência de realidade virtual uma atualização de espaços visitados na imersão. Agora, o torcedor terá também a oportunidade de ver como será o estádio pronto, a partir da esplanada, catracas e lounge. Para adquirir o ingresso para o mês de dezembro, clique aqui. Funcionamento no final de ano​O atleticano interessado em visitar o Centro de Experiências neste final de ano deve ficar atento. O espaço ficará fechado entre os dias 24 e 26 de dezembro e, também, de 31 de dezembro a 02 de janeiro de 2021. Mais informações, acesse www.arenamrv.com.br.