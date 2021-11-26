Arena MRV, futuro estádio do Galo, vai plantar 46 mil árvores em BH

A Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, concluiu o plantio de 1.260 mudas de árvores no Parque Ecológico do Brejinho, na região da Pampulha. É a primeira etapa do atendimento à condicionante que prevê o plantio de 46 mil mudas de árvores, em 10 anos, nos parques públicos de Belo Horizonte, alinhada com o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM). Ainda este ano serão plantadas mais 3.340 mudas no Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis, no bairro Vitória, região Nordeste, completando a previsão de 4.600 mudas/ano.

Foram plantadas mudas de ipês, jacarandás, jatobás, perobas, dentre outras e a ação da Arena MRV é uma forma de contribuir com a arborização da capital mineira, afirma o engenheiro florestal Pedro Henrique de Dantas Lemos, responsável pelo plantio. -Esta ação da Arena MRV é importante para a cidade, pois contribui com o reflorestamento dos parques municipais, visando o enriquecimento da arborização dos espaços verdes e melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Além disso, há outros benefícios, como a proteção do solo contra erosão e o habitat para fauna-disse. Para o CEO do Instituo Galo, Thiago Camargo, as ações sociais e ambientais em andamento pela Arena MRV e pelo Instituto Galo terão um excelente impacto na melhoria da vida das pessoas. Para ele, a construção da Arena MRV é motivo de orgulho para todos os mineiros e mineiras. -Estamos gerando empregos, renda e com muita, muita responsabilidade social e ambiental- disse.

O número de 46 mil mudas representa uma para cada assento do futuro estádio do Atlético e corresponde a cerca de 10% do total de árvores atualmente em Belo Horizonte. As espécies escolhidas serão importantes para a preservação e enriquecimento ambiental dos parques, garantindo o bem-estar dos visitantes. A Arena MRV se comprometeu também a ser responsável pela manutenção das árvores por um período de três anos a partir da data do plantio.