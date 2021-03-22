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Arena MRV faz doações de viaturas à PMMG para cumprir acordo milionário com o Ministério Público

A entrega dos equipamentos faz parte das Além das contrapartidas com a Prefeitura de BH, A departamentos de meio ambiente  e das forças públicas...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 18:28
Crédito: A entrega de viaturas faz parte das contrapartidas exigidas pelo poder público para o erguimento do estádio-(Divulgação/Arena MRV
Com a entrega de quatro viaturas para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, cumpriu mais uma etapa do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), para fins de compensação ambiental referente à implantação da obra do estádio.
As quatro caminhonetes foram doadas para o Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente e o valor total é de R$622.800,00. Os veículos serão caracterizados antes de serem incorporados à frota que auxilia no combate aos crimes ambientais no estado. De acordo com o TAC, a Arena MRV comprometeu-se a destinar equipamentos que, somados, superam o valor de R$ 4 milhões para as forças de segurança do estado (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil). A doação das viaturas é a segunda realizada pela Arena MRV. Em janeiro, a Polícia Civil recebeu drones para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente. Outras doações de veículos e uniformes ainda acontecerão para as corporações, além do repasse de R$ 600 mil para o fundo do Ministério Público. -Estamos cumprindo mais um compromisso firmado com o Ministério Público e, também, com a sociedade- disse o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi.

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