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Arena MRV apresenta projetos de intervenção viária no entorno do futuro estádio do Galo

O empreendimento abriu concorrência pública para empresas que queiram participar das obras, que fazem parte das contrapartidas do estádio alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 17:11

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:11

A Arena MRV apresentou os projetos das intervenções que visam a adequação e melhoramento do sistema viário do entorno da futura casa do Galo para empresas com experiências em grandes obras e interessadas em executá-las.
As obras viárias contemplam, dentre outras intervenções, alargamento das vias, viadutos, implantação de passarela, interseções do Anel Rodoviário com a Via Expressa, restauração de pavimentos e, também, construção de uma via marginal. No total serão 12 obras prioritárias e nove empresas participaram da apresentação. A expectativa é que o trabalho seja iniciado em abril.Além de conhecerem o projeto, os representantes das empresas convidadas realizaram uma visita técnica com os responsáveis pela Arena MRV nos locais onde acontecerão as intervenções viárias.
Crédito: Alémdoestádio,oempreendimentodaArenaMRVtemdefazerintervençõesviáriasnoentornodafuturacasadoGalo-(Foto:LuizaSá

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