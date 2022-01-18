Arena MRV apresenta projetos de intervenção viária no entorno do futuro estádio do Galo

A Arena MRV apresentou os projetos das intervenções que visam a adequação e melhoramento do sistema viário do entorno da futura casa do Galo para empresas com experiências em grandes obras e interessadas em executá-las.

As obras viárias contemplam, dentre outras intervenções, alargamento das vias, viadutos, implantação de passarela, interseções do Anel Rodoviário com a Via Expressa, restauração de pavimentos e, também, construção de uma via marginal. No total serão 12 obras prioritárias e nove empresas participaram da apresentação. A expectativa é que o trabalho seja iniciado em abril.Além de conhecerem o projeto, os representantes das empresas convidadas realizaram uma visita técnica com os responsáveis pela Arena MRV nos locais onde acontecerão as intervenções viárias.