Arena MRV abre vendas para eventos de inauguração do Estádio, futura casa do Atlético-MG

A venda dos passaportes para o BH Festival, o evento de inauguração da Arena MRV, está acontecendo desde a 2ª feira, 6 de dezembro, no site www.bhfestival.com.br, com exclusividade para Sócios Arena MRV. Na próxima 4ª feira (8), será a vez do sócio Galo na Veia (GNV) garantir lugar na inauguração da futura casa do Atlético e, na 6ª feira (10), a venda será aberta para o público em geral.

Quem adquiriu cadeira cativa até o dia 31 de maio de 2021 (1° lote) e clientes de camarote terão direito a ingressos para os cinco eventos do BH Festival. O permissionário que adquiriu cadeira cativa a partir de junho ou que fizer a compra até dia 31 de dezembro de 2021 (2° lote) ganhará ingresso para o primeiro evento da inauguração.

Além da prioridade, Sócios Arena MRV terão 15% de desconto, e sócios GNV terão 10% de desconto para aquisição dos passaportes, mediante inclusão de CPF ou CNPJ. As compras deverão ser feitas somente com cartão de crédito. Sócios Arena MRV que têm direito a ingressos poderão comprar passaportes adicionais.

O passaporte Bronze, que dá direito de comparecer nos três últimos eventos do BH Festival poderá ser pago em até 10 parcelas fixas de R$179,90 para Sócios Arena MRV, R$190,48 para GNV e R$ R$211,65 para público em geral.

O passaporte Prata, que garante presença em quatro eventos, exceto o primeiro, poderá ser pago em até 10 parcelas fixas de R$194,90 para Sócios Arena MRV, R$206,37 para GNV e R$229,30 para o público em geral.

Já o passaporte Ouro, que dará direito a todos os cinco eventos de inauguração, poderá ser pago em até 10 parcelas fixas de R$209,90 para sócios Arena MRV, R$222,25 para GNV e R$246,94 para público em geral.

Atrações

No dia 25 de março de 2023, aniversário de 115 anos do Atlético, acontecerá o primeiro evento do BH Festival: O “Campo de Jogo: o Nascimento”, terá a instalação das traves, marcação das linhas do campo e o primeiro chute a gol. O evento contará também com a performance de uma orquestra sinfônica.Em 15 de abril, acontece o “Arrepia BH”, com a inauguração do moderno sistema de iluminação da Arena MRV, com show de música eletrônica comandado por um DJ, além de um evento de projeção mapeada. A primeira partida de futebol da Arena MRV será em 6 de maio. O “Lendas do Galo” reunirá craques que se imortalizaram vestindo a camisa do Atlético.

A “Inauguração Oficial”, com a primeira partida do time profissional do Atlético, acontecerá no dia 19 de maio, contra uma equipe do exterior. O show de abertura da noite será do cantor Nando Reis, que homenageará a atleticana Cássia Eller.

Fechando as cinco datas para a história do BH Festival, no dia 27 de maio acontece o festival de música que reunirá Ivete Sangalo, Jota Quest, César Menotti e Fabiano e ainda uma atração internacional surpresa.

No dia 25 de março de 2023, aniversário de 115 anos do Atlético acontecerá o primeiro evento do BH festival: O “Campo de Jogo: o Nascimento”, que terá a instalação das traves, marcação das linhas do campo e o primeiro chute a gol. O evento contará também com a performance de uma orquestra sinfônica.

Em 15 de abril, acontece o “Arrepia BH”, com a inauguração do moderno sistema de iluminação da Arena MRV, com show de música eletrônica comandado por um DJ, além de um evento de projeção mapeada. A primeira partida de futebol da Arena MRV será em 6 de maio. O “Lendas do Galo” reunirá craques que se imortalizaram vestindo a camisa do Atlético.

A “Inauguração Oficial”, com a primeira partida do time profissional do Atlético acontecerá no dia 19 de maio, contra uma equipe do exterior. O show de abertura da noite será do cantor Nando Reis, que homenageará a atleticana Cássia Eller. Fechando as cinco datas para a história do BH Festival, no dia 27 de maio acontece o festival de música que reunirá Ivete Sangalo, Jota Quest, César Menotti e Fabiano e ainda uma atração internacional surpresa.

SERVIÇO:

Venda de ingressos para o BH Festival – A inauguração da Arena MRV

Datas

Dia 6 e 7/12/2021 – Venda Exclusiva para Sócios Arena MRV

Dia 8 e 9/12/2021 – Venda Exclusiva para Sócios Arena MRV e GNV

A partir de 10/12/2021 – Venda para o público em geral

Venda exclusiva no www.bhfestival.com.br

Preços (Valores poderão ser parcelados em até 10 vezes, sem juros)

Passaportes Público em geral GNV Sócio Arena MRVOuro (5 eventos) R$ 2.469,41 R$ 2.222,47 R$ 2.099,00Prata (4 eventos) R$ 2.292,94 R$ 2.063,65 R$ 1.949,00Bronze (3 eventos) R$ 2.116,47 R$ 1.904,82 R$ 1.799,00