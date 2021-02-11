Arena Castelão é fundamental na reação do Fortaleza

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Após uma série preocupante com falta de vitórias e queda na tabela de classificação, o Fortaleza namorou de maneira perigosa com a zona de rebaixamento e preocupou o seu torcedor.

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Porém, mesmo sem a Arena Castelão contar com a fanática torcida Tricolor, o time conseguiu fazer valer a sua força e obteve dois triunfos fundamentais pela sua sobrevivência.

A primeira mostra da reação veio contra o Coritiba. Diante de um rival direto, o Leão não desperdiçou a sua chance e venceu por 3 a 1 de maneira tranquila.

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Na última quarta-feira, em nova partida direta contra um rival da classificação, o Leão venceu o Vasco da Gama por 3 a 0 e conseguiu respirar aliviado.