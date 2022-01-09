Arda Turan rebate críticas após aparecer ‘acima do peso’ em foto

O Galatasaray foi a campo neste sábado e perdeu para o Giresunspor em casa. O confronto marcou o retorno de Arda Turan aos gramados após se recuperar de lesão. O turco viralizou com uma foto em que aparenta estar fora da forma física ideal. Em suas redes sociais, o atleta rebateu as críticas.> Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada

- Sofri uma lesão que me obrigou a ser operado. Essa lesão poderia ter acabado com a minha carreira, foi complicado de superar. Houve dias em que tive dificuldade em sentar e meses durante os quais não consegui correr. Trabalhei dia e noite para voltar - disse o jogador. - Assim que fui capaz de tolerar a dor, decidi voltar aos gramados para ajudar os meus colegas e o meu clube, com a permissão do treinador e da equipa médica. Isto foi o resultado de sacrifícios que fiz durante vários meses. Não seria sensacionalismo gratuito pegar uma fotografia captada de um ângulo diferente? Não - explicou Turan. Arda Turan sofreu uma lesão no tornozelo em agosto de 2021. Após cinco meses, o meia voltou a atuar pelo Galatasaray pelo Campeonato Turco. Turan completou dizendo que vai seguir trabalhando firme para ajudar o clube. - Vou trabalhar duro como sempre fiz e jamais deixarei de lutar pelo Galatasaray. Vou estar sempre presente quando precisarem de mim durante o processo de crescimento desta equipa jovem. E eu nunca vou desistir! - afirmou o turco.