Arda Turan, no Galatasaray, testa positivo para Covid-19

Crédito: Ozan Kose / AFP

Arda Turan e outros três jogadores do Galatasaray testaram positivo para Covid-19, além de cinco membros do corpo técnico. É mais um revés na carreira do turco que não consegue decolar desde sua saída do Atlético de Madrid. Através de suas redes sociais, o meio-campista quis tranquilizar os fãs.

- O resultado de minha prova da Covid-19 foi positivo. Estou em tratamento e isolado em hospital. Até mais.

O veterano de 33 anos foi emprestado por dois anos ao Istanbul Basaksehir, atual campeão turco, com polpa de estrela, mas terminou sua passagem no banco de reservas. Na última janela, Arda retornou ao Galatasaray, clube em que foi revelado, mas não consegue se consolidar como titular absoluto.