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Arda Turan, no Galatasaray, testa positivo para Covid-19

Veterano de 33 anos divulgou resultado em suas redes sociais nesta terça-feira. Além do camisa 66, outros três atletas e cinco membros da comissão também estão com Covid...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 10:47

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:47

Crédito: Ozan Kose / AFP
Arda Turan e outros três jogadores do Galatasaray testaram positivo para Covid-19, além de cinco membros do corpo técnico. É mais um revés na carreira do turco que não consegue decolar desde sua saída do Atlético de Madrid. Através de suas redes sociais, o meio-campista quis tranquilizar os fãs.
- O resultado de minha prova da Covid-19 foi positivo. Estou em tratamento e isolado em hospital. Até mais.
O veterano de 33 anos foi emprestado por dois anos ao Istanbul Basaksehir, atual campeão turco, com polpa de estrela, mas terminou sua passagem no banco de reservas. Na última janela, Arda retornou ao Galatasaray, clube em que foi revelado, mas não consegue se consolidar como titular absoluto.
Em nove jogos pela equipe, o camisa 66 marcou um gol, justamente na última rodada, contra o Sivasspor. Também foi a única partida em que o atleta atuou os 90 minutos, mas sua fase está sendo freada pelo novo coronavírus, que o afastará dos gramados por, no mínimo, 10 dias.

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