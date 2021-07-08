Arboleda volta ao São Paulo e passa segurança: veja os números do zagueiro contra o Internacional

A vitória do São Paulo contra o Internacional por2 a 0, no Beira-RIo, teve um gosto doce para a equipe de Hernán Crespo. Uma outra boa notícia do jogo foi a volta do zagueiro Arboleda ao time depois de quase um mês fora por conta de convocação para a seleção do Equador, que disputou a Copa América.
O camisa 4 entrou logo como titular da defesa são-paulina, ao lado de Bruno Alves e Léo e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 65 toques na bola, acertando 37 dos 45 passes tentados ao longo dos 90 minutos.
Com o Internacional apostando nos lançamentos e na velocidade de toque pelo meio, coube a Arboleda fazer a cobertura defensiva. Durante a partida, ele foi bem nos lances em que foi exigido. De acordo com o 'SofaScore', ele conseguiu nove cortes, três interceptações e um desarme. Além disso, não sofreu nenhum drible sequer.
Em questão de duelos e faltas, o zagueiro venceu dois de cinco duelos pelo chão, além quatro em sete duelos pelo alto. Perdeu a posse de bola oito vezes, cometeu quatro faltas e sofreu uma.
VEJA OS NÚMEROS DE ARBOLEDA NO JOGO CONTRA O INTERNACIONAL SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 90 (sem contar acréscimos)Toques - 65Precisão nos passes - 37/45 (82%)Desarmes - 1Interceptações - 3Cortes - 9Dribles sofridos - 0Duelos no chão (ganhos) - 2 (5)Duelos aéreos (ganhos) - 4 (7)Perda da posse de bola - 8Faltas sofridas - 1Faltas cometidas - 4