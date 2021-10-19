Arboleda valoriza vitória no Majestoso e comenta reencontro com Ceni no São Paulo: 'Sou fã dele'

Crédito: Fernando Roberto / Agência Futpress

Após a vitória do São Paulo no clássico contra o Corinthians por 1 a 0 pelo Brasileirão, o zagueiro Arboleda valorizou a entrega da equipe na conquista dos três pontos. De volta ao time após período com a seleção equatoriana pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o defensor afirmou que o triunfo no Majestoso dá uma moral a mais em busca de uma sequência positiva no campeonato. – Comportamento foi bom, fizemos o que o treinador pediu, clássico se joga e se ganha. A vontade do time, a entrega, é de parabenizar a todos. Começamos por um bom caminho, esses três pontos vão dar uma moral para gente seguir com essa vontade, e é isso. Essa entrega não tem preço. Mostramos que o São Paulo é muito grande, fico feliz por isso. Muito bom vencer um clássico, um rival como o Corinthians. Me sinto muito bem, estou feliz – disse Arboleda à TV oficial do clube.

O clássico também marcou o reencontro de Arboleda com o técnico Rogério Ceni. O treinador foi quem deu o aval para a chegada do zagueiro equatoriano em 2017. Contudo, o defensor fez sua estreia com o ídolo são-paulino a beira do campo apenas no Majestoso da última segunda-feira (18).