Arboleda treina normalmente e pode ser novidade do São Paulo contra o Fortaleza

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo pode ter um retorno importante contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Arboleda participou normalmente da atividade e está perto de retornar ao time. O equatoriano treinou juntamente com os jogadores reservas e que entraram no decorrer da derrota por 2 a 1 contra o Fluminense, no último domingo. Arboleda vem se recuperando de dores na coxa e na última semana, continuou seu tratamento no Equador em período da Data-Fifa.

Ele não atua desde o dia 17 de agosto, quando foi titular na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, que culminou na eliminação do Tricolor na Libertadores da América. A tendência é que ele volte a ser relacionado para o confronto no Ceará.