Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arboleda treina normalmente e pode ser novidade do São Paulo contra o Fortaleza

Zagueiro vem se recuperando de dores na coxa e fez atividade juntamente com os jogadores que não atuaram e os reservas contra o Fluminense...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 19:12
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo pode ter um retorno importante contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Arboleda participou normalmente da atividade e está perto de retornar ao time. O equatoriano treinou juntamente com os jogadores reservas e que entraram no decorrer da derrota por 2 a 1 contra o Fluminense, no último domingo. Arboleda vem se recuperando de dores na coxa e na última semana, continuou seu tratamento no Equador em período da Data-Fifa.
Ele não atua desde o dia 17 de agosto, quando foi titular na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, que culminou na eliminação do Tricolor na Libertadores da América. A tendência é que ele volte a ser relacionado para o confronto no Ceará.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!De lá para cá, Arboleda perdeu quatro jogos do Tricolor, contra Sport (1 a 0), Fortaleza (2 a 2), Juventude (1 a 1) e Fluminense (1 a 2). Se voltar ao time, o zagueiro formará o trio de zaga titular com Miranda e Léo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados