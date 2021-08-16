Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Arboleda treina, e trio de atacantes é dúvida: veja provável escalação do São Paulo para o Choque-Rei
futebol

Arboleda treina, e trio de atacantes é dúvida: veja provável escalação do São Paulo para o Choque-Rei

Zagueiro equatoriano treinou normalmente com o elenco e deve retornar ao time nesta terça-feira. Em compensação, Luciano, Eder e Marquinhos são dúvidas para Crespo...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 19:20
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo treinou na tarde desta segunda-feira (16), no CT da Barra Funda, de olho no clássico decisivo contra o Palmeiras, pela volta das quartas de final da Libertadores. A equipe deve ter novidades na defesa para o Choque-Rei, no Allianz Parque, nesta terça-feira (17), às 21h30. Isso porque o zagueiro Arboleda, que vinha sendo poupado das partidas por um incômodo na coxa, treinou normalmente com o elenco são-paulino e deve ser titular na partida. Sendo assim, a defesa deve ser formada com Arboleda, Miranda e Léo.
Já no ataque, o trio Eder, Marquinhos e Luciano fizeram parte do treino juntamente com o grupo do São Paulo e depois passaram por complementos individuais. Todos ainda são dúvidas para o clássico. Crespo tem dúvidas para montar o setor ofensivo, já que pode escalar somente Rigoni, ou colocar Pablo e Vitor Bueno fazendo parceria com o argentino.
VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORESSendo assim, um provável time para amanhã tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor (Benítez), Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni. O Tricolor realiza mais um treinamento na manhã desta terça-feira, onde Crespo deverá montar a escalação para enfrentar o Palmeiras.
Um empate sem gols na volta classificará o Alviverde. Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão nos pênaltis. Quem vencer, irá às semifinais da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados