Arboleda treina, e trio de atacantes é dúvida: veja provável escalação do São Paulo para o Choque-Rei

O São Paulo treinou na tarde desta segunda-feira (16), no CT da Barra Funda, de olho no clássico decisivo contra o Palmeiras, pela volta das quartas de final da Libertadores. A equipe deve ter novidades na defesa para o Choque-Rei, no Allianz Parque, nesta terça-feira (17), às 21h30. Isso porque o zagueiro Arboleda, que vinha sendo poupado das partidas por um incômodo na coxa, treinou normalmente com o elenco são-paulino e deve ser titular na partida. Sendo assim, a defesa deve ser formada com Arboleda, Miranda e Léo.
Já no ataque, o trio Eder, Marquinhos e Luciano fizeram parte do treino juntamente com o grupo do São Paulo e depois passaram por complementos individuais. Todos ainda são dúvidas para o clássico. Crespo tem dúvidas para montar o setor ofensivo, já que pode escalar somente Rigoni, ou colocar Pablo e Vitor Bueno fazendo parceria com o argentino.
Sendo assim, um provável time para amanhã tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor (Benítez), Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni. O Tricolor realiza mais um treinamento na manhã desta terça-feira, onde Crespo deverá montar a escalação para enfrentar o Palmeiras.
Um empate sem gols na volta classificará o Alviverde. Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão nos pênaltis. Quem vencer, irá às semifinais da Libertadores.