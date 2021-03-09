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futebol

Arboleda terá descanso nesta semana; zagueiro viaja ao Equador

Comissão técnica planeja ir dando folga aos poucos a jogadores bastante utilizados, devido a maratona de jogos. Caso o Paulistão continue, ele será desfalque contra o Novorizontino...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 18:49
Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net
O São Paulo deu descanso de uma semana para o zagueiro Arboleda. De acordo com o clube, ele foi liberado dos treinamentos e viajará para o Equador. A folga se dá pelo grande número de jogos em poucos dias.
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Sendo assim, Arboleda viajará ao Equador e é desfalque do São Paulo para o confronto contra o Novorizontino, às 16h30, no próximo sábado (13), em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além do camisa quatro, o lateral-direito Igor Vinicius também ganhou uma folga nesta terça-feira, mas deve se reapresentar no CT na Barra Funda na próxima quarta-feira (10), para se preparar juntamente com o elenco.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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