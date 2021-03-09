Arboleda terá descanso nesta semana; zagueiro viaja ao Equador

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O São Paulo deu descanso de uma semana para o zagueiro Arboleda. De acordo com o clube, ele foi liberado dos treinamentos e viajará para o Equador. A folga se dá pelo grande número de jogos em poucos dias.

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Sendo assim, Arboleda viajará ao Equador e é desfalque do São Paulo para o confronto contra o Novorizontino, às 16h30, no próximo sábado (13), em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além do camisa quatro, o lateral-direito Igor Vinicius também ganhou uma folga nesta terça-feira, mas deve se reapresentar no CT na Barra Funda na próxima quarta-feira (10), para se preparar juntamente com o elenco.